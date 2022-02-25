HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Patlamaya hazır bomba gibi hissediyorsanız bunu mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Patlamaya hazır bomba gibi hissediyorsanız bunu mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

25.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatın rutin bir parçası haline gelen stres, sağlığı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Gerilim ve stresi kabullenmek yerine stresten uzaklaşmak birçok hastalıkla da baş etmenize yardımcı olabilir. Eğer bulunduğunuz ortamdan çıkamıyorsanız en azından beslenme listesine ekleyeceğiniz bazı yiyecekler sayesinde rahatlayabilirsiniz.

Patlamaya hazır bomba gibi hissediyorsanız bunu mutlaka deneyin: Ne dert kalır ne tasa

Sık sık stresli hissediyorsanız ve rahatlamak sizin için zorsa rafine şekeri ve kafeini hayatınızdan çıkararak iyi bir uykuya ilk adımı atabilirsiniz. Rafine şeker ve kafein stres seviyenizi olumsuz olarak etkilediği gibi birçok yiyecek de rahatlamanızı sağlayabilir. Bu yiyeceklerin sinir sistemine olan desteği ve strese karşı direnç sunması yedikten hemen sonra bile iyi hissetmenizi sağlıyor. İşte alışveriş listenize eklemeniz gereken 7 süper yiyecek!

KEFİR

Yoğurt ve süt arasında bir tadı olan fermente kefir hem stresi azaltıyor hem de bağırsak sistemine inanılmaz fayda sağlıyor. Kefiri evinizde kendiniz yapmak isterseniz bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz. Bağırsak sistemini sağlıklı tutmanız uzun vadede stresten uzaklaşmanıza yardımcı olacak!

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar! Astım, yüksek tansiyon ve kanser...Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar! Astım, yüksek tansiyon ve kanser...

SOMON

Somon gibi yağlı balıklar, sinir sistemine iyi gelen omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin. Yapılan araştırmalar, bu besinin anksiyete semptomlarını hafiflettiğini gösteriyor. Somonu farklı pişirme teknikleriyle hazırlayarak kendinize lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

SALATALIK

Salatalık, merkezi sinir sistemimizi desteklemeye yardımcı olan B vitaminleri içerir. Yapılan araştırmalar bunun stresi azaltabileceğini gösteriyor. Bu nedenle fazla stresli hissettiğiniz dönemlerde beslenme listenize salatalık ekleyebilirsiniz.

iStock-492532141

LİMON

Son zamanlarda yapılan birkaç araştırma C vitamini ve ruh hali arasında bağlantıları ortaya koydu. Bu araştırmalar, C vitamininin stresi azalttığını gösteriyor. Limon, lime, portakal ve greyfurt gibi turunçgilleri beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Bunları içeren tarifler öğrenerek de lezzetli öğünler hazırlayabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, kaygı üzerinde olumlu etkileri olan iyi bir magnezyum kaynağı. Kabak çekirdeklerini atıştırmalık olarak dilerseniz tuzlu dilerseniz de kızartarak hazırlayabilirsiniz.

iStock-1295967645

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata sizin de keyfinizi yerine getirebilir. 48 katılımcıyla yapılan küçük bir çalışma, bitter çikolatanın bağırsaklara iyi gelerek ruh halini iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Sütlü çikolata ise bitter çikolata ile aynı etkiye sahip değil bu nedenle özellikle bitter tüketmeye özen gösterebilirsiniz.

SOĞAN

Dengeli bir bağırsak sistemi ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Soğanlar, sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemeye yardımcı olan iyi bir prebiyotik lif kaynağı. Diğer prebiyotik lif kaynakları arasında pırasa, muz, sarımsak ve kuşkonmaz yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotikBunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor
Türkiye'den ilk açıklama: Rusya...Türkiye'den ilk açıklama: Rusya...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Dünya, Ukraynalı askerlerin son sözlerini konuşuyor!

Dünya, Ukraynalı askerlerin son sözlerini konuşuyor!

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..

Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinili pozuyla nefes kesti

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinili pozuyla nefes kesti

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.