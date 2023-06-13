HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patronuna kurduğu tuzak 'pes' dedirtti... Dedektif gibi iz sürdü, HTS kayıtları ve güvenlik kamerasıyla skandalı ortaya çıkardı

Patronuna kurduğu tuzak 'pes' dedirtti... Dedektif gibi iz sürdü, HTS kayıtları ve güvenlik kamerasıyla skandalı ortaya çıkardı

13.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşten çıkarılan bir kadının, eski patronuna kurduğu kumpas 'pes' dedirtti. Adana'da işten çıkarılan N.F., eski patronundan intikam almak için onlarca icra takibi başlattı. Daha sonra kendisini patronu gibi tanıtan N.F., PTT dağıtım merkezine giderek planını devreye soktu. Eski patronunun hesaplarına ve otomobiline haciz konduran N.F.'nin oyunu, avukatın dedektif gibi iz sürmesiyle bozuldu.

Patronuna kurduğu tuzak 'pes' dedirtti... Dedektif gibi iz sürdü, HTS kayıtları ve güvenlik kamerasıyla skandalı ortaya çıkardı

Adana'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde rehber öğretmen olarak çalışan N.F., 2018 yılında işten kovuldu. O dönemli patronu D.B. (39) tarafından kuruma yakışmayan hareketler yaptığı gerekçesiyle işine son verilen N.F. bu durumu sindiremedi. Olayın ardından N.F., kendisini işten çıkaran eski patronu D.B.’ye husumet güderek, intikam almak adına ona icra takibi başlattı. N.F., icra takibi tebligatı için yanlış adres verip, daha dağıtıma çıkmadan PTT’nin dağıtım merkezine giderek kendisini D.B. olarak tanıttı. Ardından N.F.'nin, kendisini D.B. olarak tanıtıp sahte imzayla tebligatı teslim aldığı ortaya çıktı.

AVUKAT DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Avukat Ömer Uruç, müvekkili D.B.’ye tebligatın neden ulaşmadığını öğrenmek için dedektif gibi iz sürdü. Uruç’un çalışmaları neticesinde, tebligatın teslimat adresi olarak D.B’nin evi yerine onunla hiçbir alakası olmayan bir adrese gönderilmek üzere hazırlandığı, tebligatın da dağıtıma çıkmadan PTT’nin Seyhan Posta Dağıtım Merkezi’nde elden alındığını öğrendi.

1

“HTS KAYITLARI VE GÜVENLİK KAMERASI OLAYI AYDINLATTI”

HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerine göre, N.F.'nin dağıtım merkezine gitmeden önce baş dağıtıcı A.A. (59) ile telefonda görüştüğü, bu görüşmeden de yaklaşık bir saat sonra PTT’ye gidip, burada A.A.’nın odasında tebligatı aldığı ortaya çıktı. N.F.’nin tüm bu işlemler esnasında D.B. gibi davranıp, onun imzasını taklit ederek, tebligatı aldığı öğrenildi.

2

“SKANDAL OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Avukat Ömer Uruç yaptığı açıklamada, “Müvekkilim hakkında başlatılan icra takibini araştırdığımızda bir skandalla karşı karşıya kaldık. Sanık, hiçbir alacağı yokken, müvekkilim hakkında icra takibi başlatıyor. İşin ilginç yanı, tebligat müvekkilimle alakası olmayan bir adrese teslim edilmek üzere hazırlanıp, henüz dağıtım aşamasındayken, PTT’den ıslak imza karşılığı alınıyor. N.F.’nin, sahte kimlik ve imzayla evrakı aldığını belgeledik” dedi.

"PTT’DEKİ MEMUR GÖREVDEN ALINMALI"

Teslimatın izini sürdüklerinde N.F. ile baş dağıtıcı A.A.’nın teslimattan bir saat önce telefonda görüştüklerini HTS kayıtlarıyla ispat ettiklerini dile getiren avukat Uruç, "N.F.’nin bir arkadaşıyla bizzat PTT’ye gidip, evrakı sahte imzayla teslim aldığını da yine güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya koyduk. Bu da ikili arasındaki iş birliğini ispatlar nitelikte. A.A. hakkında idari soruşturma başlatılıp, görevden alınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

3

“EMSAL OLABİLECEK BİR DAVA”

Avukat Uruç son olarak, "Bu dava, bir ders niteliğinde. Aynı zamanda da emsal olabilecek bir dava. İsteyenin istediği kişiye, ortada haklı bir gerekçe yokken icra takibi başlatıp, sonrasında bu şekilde haksız menfaat temin etmelerinin önüne geçmek; başka insanların yine aynı yöntemle dolandırılmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bu konudaki mücadelemizi, yargı nezdinde sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
35 yıllık binaya bu pankartı astılar! Gören bir daha bakıyor35 yıllık binaya bu pankartı astılar! Gören bir daha bakıyor
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandıEski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı
Ormanda mahsur kalan çocuklardan trajik sözlerOrmanda mahsur kalan çocuklardan trajik sözler
Anahtar Kelimeler:
Adana patron

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.