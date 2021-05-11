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  4. Paylaşımı kaldırılan Selçuk Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Paylaşımı kaldırılan Selçuk Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

11.05.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran Instagram'a tepki gösterdi. Bayraktar paylaşımında, "Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Paylaşımı kaldırılan Selçuk Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoya tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ: İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN'DAN DA TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Instagram'ın Bayraktar'ın paylaşımını kaldırmasına tepki geldi. Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için @Selcuk kardeşime teşekkür ediyorum."


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İsrail Instagram

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