Paylaşımı kaldırılan Selçuk Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Instagram, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoya tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ: İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayrakytar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.



Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.



Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

İBRAHİM KALIN'DAN DA TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Instagram'ın Bayraktar'ın paylaşımını kaldırmasına tepki geldi. Kalın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için @Selcuk kardeşime teşekkür ediyorum."

‘Nefret söylemi’ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk.



Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için @Selcuk kardeşime teşekkür ediyorum. https://t.co/LKLbhLANhf — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021



