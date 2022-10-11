Paylaşımlı ekran kartı nedir, nasıl kullanılır? Ekran kartı paylaşımlı ne demek?

Bilgisayar satın alırken ekran kartının paylaşımlı olup olmaması en çok sorulan sorular arasında yer alır. Paylaşımlı ekran kartı, 'onboard' adı ile de karşınıza çıkabilir. Paylaşımlı ekran kartının ne demek olduğunu öğrenerek kendi istek ve ihtiyaçlarınız ile örtüşen bir ekran kartı seçimi yapmanız mümkün olur. Paylaşımlı ekran kartı nedir?

Ekran kartı paylaşımlı ne demek?

Ekran kartı tipi paylaşımlı olması ekran kartının bilgisayarın işlemcisinde bulunan RAM'den beslenmesi anlamına gelir. Bu durumda RAM, hem ekran kartı hem de işlemci tarafından kullanılır. Bu nedenle ekran kartı hafızası paylaşımlı olanların sistem belleğini azalttığı görülür. Düşük performansa sahip olduğu yargısının yaygın olduğu paylaşımlı ekran kartlarının CS:GO, Dota 2 ve LoL gibi oyunları rahatlıkla oynattığı görülür.

Paylaşımlı ekran kartı nasıl kullanılır?

Onboard olarak da ifade edilen paylaşımlı ekran kartı kullanımı için bilgisayarda herhangi bir ek işleme gerek yoktur. Paylaşımlı olması sayesinde bilgisayarınız ekran kartını otomatik olarak tanır. Bu sebeple paylaşımlı ekran kartı sürücülerini mevcut bilgisayarınızda ek bir işleme gerek kalmadan zahmetsiz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı olmalı?

Ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı olmalı sorusu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Bilgisayarı kullanım amacınız, ihtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda ekran kartınızın paylaşımlı mı paylaşımsız mı olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Bunun için bu iki ekran kartı tipinin avantaj ve dezavantajlarını iyi analiz etmeniz tavsiye edilir.

Paylaşımlı ekran kartı seçmenin avantajları

Paylaşımlı ekran kartı seçmenin en önemli avantajı daha az güç tüketimi sunması olur. Grafik belleği gerektirmeyen işler yapmayı düşünüyorsanız ekran kartını paylaşımlı seçebilirsiniz.

Paylaşımsız ekran kartı seçmenin avantajları

Video düzenleme gibi grafik performansı yüksek olan işler ile ilgileniyorsanız paylaşımsız ekran kartı bu alanda sizlere önemli avantajlar sunabilir. Yüksek performanslı oyunlar oynamak istediğinizde paylaşımlı ekran kartı işinizi zorlaştırırken paylaşımsız ekran kartı bunun için ideal bir seçim olarak karşınıza çıkar.

