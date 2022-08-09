MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

08.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Cansu Dere, sosyal medya yaptığı paylaşımlarla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. En son Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle gördüğümüz yetenekli oyuncu, dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Eğer siz de Cansu Dere'nin şık bikinisine alternatif arıyorsanız yazımızla güzel oyuncunun stiline bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Birbirinden zarif modellere göz atarak tarzınıza en uygun takımı seçmeye ne dersiniz?

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Güzelliği ve son moda bikini modelleriyle tüm takipçilerini etkileyen Cansu Dere’nin stilinden ilham almak isteyenleri heyecanlandıracak bir yazıyla karşınızdayız. Sizi güzel oyuncunun stiline bir adım daha yaklaştıracak hepsi birbirinden etkileyici ve şık ürün alternatifi, keşfedilmeyi bekliyor. Tatile çıkmadan önce son bir alışveriş yapabilir, birbirinden yeni son moda parçaları gardırobunuza dâhil edebilirsiniz. Haydi gelin, daha fazla zaman kaybetmeden kaliteli ve zarif modelleri inceleyelim!

1. Yaz enerjisini tarzına taşımak isteyenlere: Endeep Desenli Straplez Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Renklerin verdiği enerjiden vazgeçemeyen herkes, Endeep Desenli Straplez Bikini Takımı’na bayılacak! Bikini üstünde yer alan volan detaylarıyla Cansu Dere’nin bikinisini andıran takım, farklı renk ve desenleriyle genç bir enerji yaratıyor. Göğüsleri mükemmel şekilde kavrayarak onların daha formda görünmesini sağlayan bikini üstü, fırfır detayının yanı sıra incecik askılarıyla da dikkat çekiyor. İki yönlü esneyebilen UV korumalı likralı kumaşı, konforlu kullanım vadediyor. Normal bir bel kesimine sahip olan bikini altı ise iki yanda yer alan bağcık detayıyla bikini üstünü tamamlayarak muhteşem bir uyum yakalıyor.

Ürünü İncele

2. Farklı detaylardan hoşlananlara: Pierre Cardin Püskül Detaylı İnce Askılı Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Cansu Dere’nin bikinisinde yer alan volan detaylarına yeni bir soluk getirerek farklı bir duruş sunan Pierre Cardin Püskül Detaylı İnce Askılı Bikini Takımı da keşfedilmeyi bekleyen modellerden biri. İnce askılara sahip olan bikini üstü, yüksek bel detaylı bikini altını tamamlayarak ilgi çekici bir görünüm oluşturuyor. Takımın hem alt hem üst parçasında yer alan sıralı ve uzun püsküller, havalı bir silüet çizerek bulunacağınız ortamlarda dikkat çekmenizi sağlıyor. Sezonun en trend renk ve detaylarına sahip takımı incelemeden tatil çantanızı hazırlamayın!

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (09.08.2022)

Under Armour'da kaçırılmayacak fırsatlar

Mavi'de seçili ürünlerde %30 indirim

Mango kadın ve erkek giyim ürünler

Tommy Hilfiger erkek giyim ürünleri

Calvin Klein kadın giyim ürünleri

Kahve makineleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. İlgi çekici renkleri kullanmayı sevenlere: Trendyolmilla Bağlamalı Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Neon rengiyle ön plana çıkan Trendyolmilla Bağlamalı Bikini Takımı, gören herkesi kendine hayran bırakıyor. İddialı bikini üstüyle dikkat çekici bir görünüm sunan parçada, ip detaylar ön plana çıkıyor. Göğüs arasında derin bir dekolte yer alan bikini üstünün omuz askıları hem boyundan hem arkadan bağlanarak kullanılabiliyor. Bikini altının iki yanında bulunan bağcık detayları, üst parçadaki detayları tamamlayarak daha dengeli bir görünüm sunuyor. Tatil ruhunu sonuna kadar yaşatacak olan takım, bronz teninize harika bir ışıltı katmayı vadediyor. Ürünü gardırobunuza ekleyerek stilinize ışıltı katmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Farklılık arayanlara: Biquini Bikini Seti

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Biquini Bikini Seti, bikini üstü ve altında tercih edilen zıt desenlerle diğer takımlardan ayrılarak kendi stilini yaratıyor. Tek kol bikini üstünde yer alan dikey çizgili kumaş ve volanlar, göğüslerin daha formda görünmesini sağlıyor. Yüksek bel kesimli bikini altı, beli sıkıca kavrayarak alt göbek bölümünü toparlıyor. Bu sayede model, sizi daha fit bir görünüme kavuşturuyor. Farklı desenlere sahip olmasının yanı sıra koyu yeşil tonu sayesinde birbirini tamamlayan seti ister takım hâlinde kullanabilir, ister farklı parçalarla birleştirerek kendi stilinizi oluşturabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Stilini plajlarda da yansıtmak isteyenlere: Angelsin Straplez Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Göz kamaştıran desen ve renklerden sıkılan, daha sade ancak modern bir tarz yaratmak isteyenlerdenseniz Angelsin Straplez Bikini Takımı; tam size göre. Beyaz üzeri siyah dikey çizgilere sahip kumaşıyla havalı görünen parçanın üst bölümünde ince askı ve düşük kol detayı yer alıyor. Takıp çıkarılabilen askıları sayesinde modeli dilediğiniz stilde kullanabilirsiniz. Desteksiz ve astarlı göğüs kapları ile iç göstermeyen parçayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Külot kesimli bikini altı, kalçaları harika bir biçimde kavrayarak vücudunuzu ön plana çıkarıyor. Modern stiliyle göz dolduran modeli koleksiyonunuza ekleyerek uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. İddialı bir stile sahip olanlara: Pierre Cardin Fırfırlı Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Renk paleti ve modeliyle iddialı bir stil yaratan Pierre Cardin Fırfırlı Bikini Takımı, bu yazın en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. Alt ve üst parçada fırfır detayları olan model, yılan derisi desenli kumaşıyla ilgi çekici görünüyor. Göğüs bölümünü tamamen kaplayan straplez bikini üstü, takıp çıkarılabilen askıları sayesinde istediğiniz bronzluğa bikini izi olmadan ulaşmanızı sağlıyor. Ön bölümde yer alan fırfırlar, modele hacim katıyor ve kıvrımlarınıza vurgu yapıyor. Bikini altının iki yanında yer alan fırfırlar ise takımı tamamlayarak dengeli bir görünüm sunuyor.

Ürünü İncele

7. İddialı tarzından ödün vermeyenlere: TRENDYOLMİLLA Tiger Desenli Cut Out Detaylı Bikini Takımı

Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Listede yer alan son parça ise iddialı tarzıyla dudak uçuklatan TRENDYOLMİLLA Tiger Desenli Cut Out Detaylı Bikini Takımı. Kaplan desenli kumaş tasarımıyla listedeki tüm modellerden ayrılan takım, dikkat çekici görünmek isteyen stil sahibi kadınların favori parçası olmayı hedefliyor. Düz kesimli bikini üstünü ince askılar tamamlıyor. Hemen her straplez modelinde olduğu gibi bu üründe de yer alan çıkarılabilen askılar, rahatça hareket etmenizi ve kusursuz bir bronzluğa ulaşmanızı sağlıyor. Bikini altının iki yanında bulunan pencere detayları ise takıma hareket katarak etkileyici bir stil oluşturuyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!Arka Sokaklar'ın Zeliş'i mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
O iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! EvlendiO iddia sonrası kadrodan çıkarılmıştı! Evlendi
Anahtar Kelimeler:
bikini Cansu Dere bikini modelleri bikini takımı bikini üstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Tümünü Gör
Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Sık sık kısa süreli tatile çıkanlar için en rahat kabin boy valiz çeşitleri

Sık sık kısa süreli tatile çıkanlar için en rahat kabin boy valiz çeşitleri

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan krill yağını keşfedin!

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan krill yağını keşfedin!

Evinizin sıcaklık seviyesini düşürerek serinlemenizi sağlayacak birbirinden kullanışlı ürünler

Evinizin sıcaklık seviyesini düşürerek serinlemenizi sağlayacak birbirinden kullanışlı ürünler

Kamp tatilinin olmazsa olmazı katlanabilir kamp masalarıyla doğadaki keyfinize keyif katın!

Kamp tatilinin olmazsa olmazı katlanabilir kamp masalarıyla doğadaki keyfinize keyif katın!

Sizin için seçtiğimiz en iyi AMD işlemcilerle bilgisayarınızın performansını yükseltin!

Sizin için seçtiğimiz en iyi AMD işlemcilerle bilgisayarınızın performansını yükseltin!

Tümünü Gör
Sizin için seçtiğimiz en iyi AMD işlemcilerle bilgisayarınızın performansını yükseltin!

Sizin için seçtiğimiz en iyi AMD işlemcilerle bilgisayarınızın performansını yükseltin!

Kamp akşamlarının keyfini çıkarmanıza yardımcı olacak en iyi kamp lambaları

Kamp akşamlarının keyfini çıkarmanıza yardımcı olacak en iyi kamp lambaları

Hem pratik hem faydalı olan bu ürünler sayesinde evinize düzen ve konfor getirin!

Hem pratik hem faydalı olan bu ürünler sayesinde evinize düzen ve konfor getirin!

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Güldür Güldür’ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya göğüs dekolteli pozuna ilk yorum aşkından geldi

Güldür Güldür'ün yıldızından dikkat çeken paylaşım! İlk yorum sevgilisinden geldi

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i mini şortlu spor pozlarıyla nefes kesti!

Doya Doya Moda'nın fragmanı sosyal medyada gündem oldu! Yarışmacı podyuma böyle çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Yarışmacı podyuma böyle çıktı

MasterChef'te büyük hata! Somer Şef'ten kural ihlali yapan yarışmacıya sert uyarı: "O tabağı önünüzden alırım!"

MasterChef'te büyük hata! Somer Şef sert uyardı...

Dekoltesi çok konuşulmuştu! Melis Sezen'den yatak pozları

Dekoltesi çok konuşulmuştu! Yatak pozları olay oldu

Murat Cemcir 'soyuldum' diyerek Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi yapımcı Necati Kocabay'dan şikayetçi oldu

Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.