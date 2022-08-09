Paylaştığı fotoğraftaki fiziğiyle göz kamaştıran Cansu Dere'nin bikinisine alternatif öneriler

Güzelliği ve son moda bikini modelleriyle tüm takipçilerini etkileyen Cansu Dere’nin stilinden ilham almak isteyenleri heyecanlandıracak bir yazıyla karşınızdayız. Sizi güzel oyuncunun stiline bir adım daha yaklaştıracak hepsi birbirinden etkileyici ve şık ürün alternatifi, keşfedilmeyi bekliyor. Tatile çıkmadan önce son bir alışveriş yapabilir, birbirinden yeni son moda parçaları gardırobunuza dâhil edebilirsiniz. Haydi gelin, daha fazla zaman kaybetmeden kaliteli ve zarif modelleri inceleyelim!

1. Yaz enerjisini tarzına taşımak isteyenlere: Endeep Desenli Straplez Bikini Takımı

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Renklerin verdiği enerjiden vazgeçemeyen herkes, Endeep Desenli Straplez Bikini Takımı’na bayılacak! Bikini üstünde yer alan volan detaylarıyla Cansu Dere’nin bikinisini andıran takım, farklı renk ve desenleriyle genç bir enerji yaratıyor. Göğüsleri mükemmel şekilde kavrayarak onların daha formda görünmesini sağlayan bikini üstü, fırfır detayının yanı sıra incecik askılarıyla da dikkat çekiyor. İki yönlü esneyebilen UV korumalı likralı kumaşı, konforlu kullanım vadediyor. Normal bir bel kesimine sahip olan bikini altı ise iki yanda yer alan bağcık detayıyla bikini üstünü tamamlayarak muhteşem bir uyum yakalıyor.

2. Farklı detaylardan hoşlananlara: Pierre Cardin Püskül Detaylı İnce Askılı Bikini Takımı

Cansu Dere’nin bikinisinde yer alan volan detaylarına yeni bir soluk getirerek farklı bir duruş sunan Pierre Cardin Püskül Detaylı İnce Askılı Bikini Takımı da keşfedilmeyi bekleyen modellerden biri. İnce askılara sahip olan bikini üstü, yüksek bel detaylı bikini altını tamamlayarak ilgi çekici bir görünüm oluşturuyor. Takımın hem alt hem üst parçasında yer alan sıralı ve uzun püsküller, havalı bir silüet çizerek bulunacağınız ortamlarda dikkat çekmenizi sağlıyor. Sezonun en trend renk ve detaylarına sahip takımı incelemeden tatil çantanızı hazırlamayın!

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3. İlgi çekici renkleri kullanmayı sevenlere: Trendyolmilla Bağlamalı Bikini Takımı

Neon rengiyle ön plana çıkan Trendyolmilla Bağlamalı Bikini Takımı, gören herkesi kendine hayran bırakıyor. İddialı bikini üstüyle dikkat çekici bir görünüm sunan parçada, ip detaylar ön plana çıkıyor. Göğüs arasında derin bir dekolte yer alan bikini üstünün omuz askıları hem boyundan hem arkadan bağlanarak kullanılabiliyor. Bikini altının iki yanında bulunan bağcık detayları, üst parçadaki detayları tamamlayarak daha dengeli bir görünüm sunuyor. Tatil ruhunu sonuna kadar yaşatacak olan takım, bronz teninize harika bir ışıltı katmayı vadediyor. Ürünü gardırobunuza ekleyerek stilinize ışıltı katmaya ne dersiniz?

4. Farklılık arayanlara: Biquini Bikini Seti

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Biquini Bikini Seti, bikini üstü ve altında tercih edilen zıt desenlerle diğer takımlardan ayrılarak kendi stilini yaratıyor. Tek kol bikini üstünde yer alan dikey çizgili kumaş ve volanlar, göğüslerin daha formda görünmesini sağlıyor. Yüksek bel kesimli bikini altı, beli sıkıca kavrayarak alt göbek bölümünü toparlıyor. Bu sayede model, sizi daha fit bir görünüme kavuşturuyor. Farklı desenlere sahip olmasının yanı sıra koyu yeşil tonu sayesinde birbirini tamamlayan seti ister takım hâlinde kullanabilir, ister farklı parçalarla birleştirerek kendi stilinizi oluşturabilirsiniz.

5. Stilini plajlarda da yansıtmak isteyenlere: Angelsin Straplez Bikini Takımı

Göz kamaştıran desen ve renklerden sıkılan, daha sade ancak modern bir tarz yaratmak isteyenlerdenseniz Angelsin Straplez Bikini Takımı; tam size göre. Beyaz üzeri siyah dikey çizgilere sahip kumaşıyla havalı görünen parçanın üst bölümünde ince askı ve düşük kol detayı yer alıyor. Takıp çıkarılabilen askıları sayesinde modeli dilediğiniz stilde kullanabilirsiniz. Desteksiz ve astarlı göğüs kapları ile iç göstermeyen parçayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Külot kesimli bikini altı, kalçaları harika bir biçimde kavrayarak vücudunuzu ön plana çıkarıyor. Modern stiliyle göz dolduran modeli koleksiyonunuza ekleyerek uzun yıllar kullanabilirsiniz.

6. İddialı bir stile sahip olanlara: Pierre Cardin Fırfırlı Bikini Takımı

Renk paleti ve modeliyle iddialı bir stil yaratan Pierre Cardin Fırfırlı Bikini Takımı, bu yazın en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. Alt ve üst parçada fırfır detayları olan model, yılan derisi desenli kumaşıyla ilgi çekici görünüyor. Göğüs bölümünü tamamen kaplayan straplez bikini üstü, takıp çıkarılabilen askıları sayesinde istediğiniz bronzluğa bikini izi olmadan ulaşmanızı sağlıyor. Ön bölümde yer alan fırfırlar, modele hacim katıyor ve kıvrımlarınıza vurgu yapıyor. Bikini altının iki yanında yer alan fırfırlar ise takımı tamamlayarak dengeli bir görünüm sunuyor.

7. İddialı tarzından ödün vermeyenlere: TRENDYOLMİLLA Tiger Desenli Cut Out Detaylı Bikini Takımı

Listede yer alan son parça ise iddialı tarzıyla dudak uçuklatan TRENDYOLMİLLA Tiger Desenli Cut Out Detaylı Bikini Takımı. Kaplan desenli kumaş tasarımıyla listedeki tüm modellerden ayrılan takım, dikkat çekici görünmek isteyen stil sahibi kadınların favori parçası olmayı hedefliyor. Düz kesimli bikini üstünü ince askılar tamamlıyor. Hemen her straplez modelinde olduğu gibi bu üründe de yer alan çıkarılabilen askılar, rahatça hareket etmenizi ve kusursuz bir bronzluğa ulaşmanızı sağlıyor. Bikini altının iki yanında bulunan pencere detayları ise takıma hareket katarak etkileyici bir stil oluşturuyor.