PayPal'dan Pinterest için 45 milyar dolarlık teklif!

Çevrimiçi ödeme platformu PayPal, iddialara göre popüler sosyal medya ağı Pinterest’i satın almak için harekete geçti.

Reuters'ın haberine göre, PayPal, Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolar teklif etti.

PayPal, Venmo, Xoom, Zettle, Honey gibi çeşitli sektörlerden şirketleri bünyesinde bulunduruyor.

PINTEREST, PAYPAL'IN GELİRİNİ ÇEŞİTLENDİRECEK

PayPal'ın Pinterest'i satın almasının PayPal'ın e-ticaret büyümesinde daha fazlasını yakalamasına ve reklam geliri yoluyla gelirini çeşitlendirmesine olanak sağlayacağı söyleniyor.

PayPal ve Pinterest'ten henüz açıklama gelmezken, söylentiler sonucu Pinterest hisseleri yüzde 12.8 artışla 62.68 dolara yükseldi.

Pandemi döneminde yıldızı parlayan PayPal'ın hisseleri ise son 12 ayda yaklaşık yüzde 36 arttı.

PayPal, Türkiye'deki faaliyetlerini 5 yıl önce durdurmuştu.

