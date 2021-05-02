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Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık olacak mı?

02.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmaya geçişin perşembe akşamı başlamasının ardından eczanelerin hangi günlerde saat kaça kadar çalıştığı ya da çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. En büyük ihtiyaçlardan biri olan ilaç tedariğini yapan eczanelerin pazar günleri kaça kadar çalıştığı haberimizin devamında. Peki, Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık olacak mı?

Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık olacak mı?

Koronavirüs pandemisi sonrasında vaka sayılarında yaşanan sebebi ile ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar da tam kapanmada süresince eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Tam kapanma genelgesi içerisinde yer alan bilgilere göre eczacılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." sözlerine yer verildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi eczane sistemi ile çalışıyor. Bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri internetten sorgulayabilir ya da aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek pazar günleri hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

TAM KAPANMA SÜRECİNDE NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

Tam kapanam döneminde ülke genelimde nöbetçi eczaneler çalışmaya devam edecek. Gece saatlerinde ve pazar günü nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczaneler internetten ya da kapalı olan eczanelerin canmlarına asılan bilgilerndirme notundan öğrenilebilir.

ECZANELER TAM KAPANMADAN MUAF TUTULACAK!

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler tam kapanma kısıtlamasından muaf olacak.

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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