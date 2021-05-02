Pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık olacak mı?

Koronavirüs pandemisi sonrasında vaka sayılarında yaşanan sebebi ile ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Vatandaşlar da tam kapanmada süresince eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Tam kapanma genelgesi içerisinde yer alan bilgilere göre eczacılar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

PAZAR GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." sözlerine yer verildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi eczane sistemi ile çalışıyor. Bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri internetten sorgulayabilir ya da aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek pazar günleri hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.