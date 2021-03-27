Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Çok yüksek ve yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar 28 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamaya göre, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yaşayan vatandaşlar bir süre daha Pazar günlerini evlerinde geçirecek. Peki, 28 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.