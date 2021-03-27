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Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

27.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller, çok yüksek ve yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarına esnetme uygulanırken, bazı illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Çok yüksek ve yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar 28 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamaya göre, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yaşayan vatandaşlar bir süre daha Pazar günlerini evlerinde geçirecek. Peki, 28 Mart sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

28 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

28 MART SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman

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