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Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Pazar günü kaça kadar dışarı çıkılıyor?

10.04.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada artan vaka sayıları nedeni ile sokağa çıkma yasağı saatlerinde yeniden düzenleme getirildiğini açıkladı. Peki, Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Pazar günü hangi saat aralığında sokağa çıkılıyor? İşte, ayrıntılar...

Pazar günü sokağa çıkmak yasak mı? Pazar günü kaça kadar dışarı çıkılıyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından alınan güncel karara göre çok yüksek ve yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde marketler, manavlar, bakallar, kasaplar ve fırınlar hizmetlerine devam ederken, restoranlar ve cafeler de paket servis yapabiliyor. Peki, Pazar günü kaça kadar dışarı çıkılıyor? İşte, Pazar günü sokağa çıkma saatleri...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından artan vaka sayıları göz önünde bulundurularak koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre; hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri şöyle:

Hafta sonları düşük (mavi) ve orta (sarı) risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam ediyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubu kategorisinde yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Vatandaşlar 10:00-17:00 saatleri arasında evlerine en yakın market, bakkal, kasap, manav ve fırınlardan ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabilecek.

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KIRMIZI İLLER:

İstanbul, Ordu, Osmaniye, Rize, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

TURUNCU İLLER:

Bingöl, Burdur, Denizli, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

SARI İLLER:

Hakkari, Mardin, Muş, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

MAVİ İLLER:

Şırnak

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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