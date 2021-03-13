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Pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 17 tutuklama

13.03.2021 07:11 | Son Güncelleme:
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Pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 17 tutuklama

Ankara'da pazar tezgahında sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 110 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan bir şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ankara'da pazar tezgahında sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik Cumhuriyet Savcılığı tarafından 111 kişi hakkında yakalama kararı verildi. 111 kişiden 110'u geçen salı günü şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 81 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 29 şüpheli savcılığa sevk edildi. 29 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

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