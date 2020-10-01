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Pazarcı kavgası şoke etti! Elindeki koltuk değneği ile...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 15:03 | Son Güncelleme

Antalya'da bir pazarcının başka bir pazarcıyla kavgası görenleri şaşkına çevirdi. Pazarcının aracına metal koltuk değneği ile saldıran pazarcı esnaf, cep telefonlarıyla saniye saniye kayda alındı.

Dün akşam saatlerinde, halk arasında Çarşamba pazarı olarak bilinen Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda 2 pazarcı esnafının kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pazarın dağılma saatine yakın, iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kavga eden pazarcılardan biri eline metal koltuk değneğini alıp, karşısındaki pazarcının kamyonetine vurmaya başladı. Aracın yanından iki kadın bir erkek tarafından uzaklaştırılan sinirli esnaf, daha sonra tişörtünü çıkarıp tekrar saldırıda bulunmak istedi. ‘El çek, el çek’ diye bağıran kişiyi çevredeki vatandaşlar güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

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İHA

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