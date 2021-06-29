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PC Health Check App güncellendi

29.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows 11’i ücretsiz bir güncelleme olarak sunacak. Ancak Windows 11’i ne kadar sağlıklı çalıştıracağını veya ne kadarlık verim alacağınızı PC Health Check App ile kontrol edebileceksiniz. 

PC Health Check App güncellendi

PC Health Check App, PC’nizin neden Windows 11’i desteklemediğini, neden sorun yaşadığınızı detaylı bir şekilde açıklayacak. Birkaç gün önce kullanıma sunulan uygulamanın önceki sürümünde durum böyle değildi. Bu nedenle, uygulamayı zaten çalıştırdıysanız ancak PC’nizin desteklenmemesi için bir neden bulamadıysanız, uygulamayı yeniden başlatmalısınız. Bunun için bir güncelleme olduğunu size bildirecektir.

CİHAZINIZ WINDOWS 11'İ DESTEKLEMİYOR MU? İŞTE NEDENLERİ

Cihazınız desteklenmiyorsa öncelikle bazı nedenler arasında 64 GB'dan az depolama alanı olması, desteklenmeyen bir işlemci olması, Güvenli Önyüklemeyi desteklememesi ve TPM 2.0’ın etkinleştirilmemesi sayılabilir.

Windows 11 donanım gereksinimleri:

  • 2 veya daha fazla çekirdekli 1 GHz veya daha hızlı 64 bit işlemci
  • 4 GB RAM
  • 64 GB veya daha fazla depolama alanı
  • Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0
  • DirectX 12 veya üstü ile uyumlu, WDDM 2.0 sürücülü grafik kartı

Microsoft ayrıca, Windows’u S Modunda çalıştıran kullanıcıların yükseltme yapmadan önce S modundan çıkmaları gerektiğini de açıkladı. Uyumluluk sayfasında ayrıca S modunun yalnızca Windows 11 Home Edition’da kullanılabildiği yazıyor. Windows 11’in bu yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Belirli sistem gereksinimlere ihtiyaç duyulması konusunun ise bilgisayar piyasasını daha da canlandıracağı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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