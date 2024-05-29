Peeling nedir, çeşitleri nelerdir? Peeling nasıl uygulanır? Peeling faydaları ve zararları

Cilt, zamanla toz, kir ve makyaj malzemelerinin kalıntıları nedeniyle kirlenir. Bu sebeple, cildin düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir. Ayrıca, maske ve peeling gibi uygulamalar da düzenli olarak yapılmalıdır. Peeling, cilt bakımına bu konuda büyük ölçüde yardımcı olur.

Peeling nedir?

Peeling, ölü cilt hücrelerini cildin üst tabakasından uzaklaştırma işlemidir. Ancak, doğru yapılmadığında cilde yarardan çok zarar verebilir. Peeling işleminin cilde zarar vermemesi, kızarıklık veya sivilce oluşumunu engellemek için güvenli bir şekilde uygulanması önemlidir. Doğru yöntemle yapıldığında peeling, cildi derinlemesine temizler, cilt sorunlarını azaltır ve cildin tazelenmesini sağlar.

Günümüzde en çok tercih edilen uygulamalar arasında karbon peeling ve yosun peeling yer alır. Her peeling türü her cilt tipi için uygun olmayabileceğinden, kullanılacak yöntemi belirlemeden önce kişinin cilt tipinin tespit edilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda genellikle peeling çeşitleri nelerdir sorusu sorulur. Peeling çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Yüzeysel peeling: Düşük kimyasal ürünlerle yapılan yüzeysel peeling, cilt için temel bir temizlik sağlar.

Düşük kimyasal ürünlerle yapılan yüzeysel peeling, cilt için temel bir temizlik sağlar. Orta derinlikte peeling: Orta derecede yapılan peeling işlemi cildi temizlediği gibi bazı işlemlerde ince kırışıklıklarda ve lekelerde azalma da görülür.

Orta derecede yapılan peeling işlemi cildi temizlediği gibi bazı işlemlerde ince kırışıklıklarda ve lekelerde azalma da görülür. Derinlemesine kimyasal peeling: Derinlemesine yapılan kimyasal peeling, derinin ciddi bir şekilde soyulduğu bir işlemdir, bu yüzden gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin bir cilt doktoru gözetiminde yaptırması gerekmektedir.

Peeling nasıl uygulanır?

Peeling uygulamak için en doğru zaman ılık bir duş sonrasıdır. Ancak duş alınmadan yapılacaksa peeling öncesi gözenekleri açmak için yüze buhar banyosu yapılmalıdır. Peeling faydaları doğru uygulandığında görülür. Cilt tipine uygun olmayan uygulamalar yapıldığında ortaya çıkan peeling zararları; yanma, kaşınma ve deride döküntü gibi birçok komplikasyondur. Peeling nasıl yapılır sorusunun yanıtı için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Hazır olarak satın alınan ya da ev ortamında hazırlanan peeling maddesi kişinin cilt tipine göre belirlenmelidir.

Yüze sürülüp 5 dakika kadar beklendikten sonra ılık su ile iyice durulanır.

Uygulama sonrasında mutlaka cilt tipine uygun bir nemlendirici sürülmelidir.

Ayrıca peeling yalnızca yüz için değil ayaklar, dirsekler, boyun gibi vücudun ihtiyaç duyulan tüm bölgelerine yapılabilir.





