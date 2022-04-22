Pelin Akil'in beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafındaki çok beğenilen elbiseye uygun fiyatlı öneriler

Kasvetli havalar geride kaldı, güneşli günler yakın! Hâliyle havalardaki bu değişim gardıroplara da yansıyor, koyu renklerin hâkim olduğu stiller evrimini tamamlayarak rengârenk bir hâle dönüşüyor. Tüm kış giyilmeyi bekleyen elbiseler dolabın arka gözlerinden ön kısımlara transfer oluyor. Siz de farklı dokuları ve rahat kesimleriyle birbirinden şık elbiselerle yaz sezonuna havalı bir giriş yapmak istiyorsanız Pelin Akil'e yakıştığı kadar size de çok yakışacak elbise önerilerimizi mutlaka incelemelisiniz!

1. Şıklığınızla göz doldurun

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Befree Kadın Kısa Denim Gömlek Elbise ile hiç olmadığınız kadar rahat hissedebilir, havalı duruşunuzla ortamın tozunu attırabilirsiniz. Dizin üzerinde biten mini boyu ve kısa kollarıyla enerjik görünüm yakalamanız mümkün. Etek kısmının ortasına kadar gelen düğme detaylarıyla sporlaşan elbise, gömlek yakasıyla da şık forma sahip. Belinizi ortaya çıkaracak kendinden kemerli modeliyle daha ince ve zarif görünüme kavuşabilirsiniz. Kendi zevkinize göre düğmelerini açık şekilde kullanabilir ya da hepsini kapatarak boynunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Kot elbiseyi postallarla ya da spor ayakkabılarla kombinleyebilir, sırt çantası ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

2. Tarzınızı ortaya çıkarın

Kot elbiseler ille de mavi olmak zorunda değil! Yasmin Butik Kadın Yeşil Kot Elbise ile farkınızı ortaya koyun, stil rüzgârları sizden yana essin. Naftalin kokan moda algılarını çöpe attıracak ve kot elbiselerle de çok şık kombinler oluşturulabileceğini kanıtlayacak elbiseyle şık davetlere ve akşam yemeklerine katılabilir, şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yeşilin en güzel tonunu üstünde taşıyan elbise modeli düğmeleri ve belinize oturan kesimi ile oldukça şık. Cep detaylarıyla sporlaşan modeli gündüz buluşmalarınızda da tercih edebilirsiniz. Gideceğiniz mekâna göre topuklu ya da spor ayakkabılarla kullanabilir, gold takılar ile kombininizi güçlendirebilirsiniz.

3. Kot görünümlü sihirli elbise

TrendyFashion Kolsuz Ekose Elbise'nin yumuşacık dokusu ve ilk bakışta kot görünümü andıran kumaşı ile şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Mavi ve siyah tonlarıyla bezeli ekose desenli elbise, konforu ve şıklığı bir arada vadediyor. Kemer detayıyla daha zarif görünüm kazanmanızı sağlayacak elbise, hafif pileleri ve uçuş uçuş form veren etek kısmı ile oldukça sevimli. Yuvarlak yakası ve kolsuz modeli ile sporlaşan model, gündüz buluşmaları için âdeta joker parça. Ani gelişen planlara kısa zamanda hazırlanmanızı sağlayacak elbiseyle zahmetsiz şekilde çok şık görünebilir, siyah spor ayakkabı ya da babetlerle kombininizi tamamlayabilirsiniz.

4. Güneş gibi parlayın

Vinlari Baskılı Kare Yaka Uzun Kollu Elbise ile cıvıl cıvıl bir görünüme hazır olun! Gündüz kahve sohbetlerinde, sahil kıyısında yürüyüşte, romantik bir yemekte ya da dilediğiniz her yerde gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Rahat kumaşı ve vücudunuza oturan kesimi sayesinde şık bir görünüme kavuşabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Belinizi ortaya çıkaracak modeli, kare yakası ve kat kat gelen eteğiyle çok daha genç görünüm yakalayabilirsiniz. Elbisenin ruhuna uygun olarak sandaletlerle ya da spor ayakkabılarla kullanarak kombininizi güçlendirebilirsiniz.

5. Pembenin en güzel tonu

For Angels Pembe Fırfırlı Kot Elbise, şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmek isteyenler için altın anahtar değerinde! Tiril tiril kot kumaşı ve kesimiyle şıklığınızı tamamlar. Bronz teninize çok yakışacak canlı pembe rengiyle yazın ruhuna uyan kombinler oluşturabilir, zamansız şıklık yakalayabilirsiniz. Göğüs kısmı ve üstündeki fırfır detaylarıyla sevimli bir görünüm vadeden elbise, hasır kemer detayıyla daha spor bir form yakalar. Metal düğme detaylarıyla hareketlenen modeli kullanacağınız aksesuar ve ayakkabılarla hem gündüz hem akşam davetlerine kolaylıkla uyarlayabilirsiniz. Elbisenin pembe rengini tamamlamak ve stilinizi ortaya koymak için yeşil, mavi ya da mor takıları tercih edebilirsiniz.

6. Zahmetsiz şıklığı yakalayın

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Casual tarzınızı tamamlamak ve saatlerce hazırlanmadan da şık olunabileceğini göstermek için aranan elbise bulundu! Koton Kısa Kollu Fırfırlı Elbise ile buluşmalara hazırlanma sürenizi beş dakikaya indirebilirsiniz. Bol kesimi ve rahat kumaşı ile sıcak havaların kurtarıcısı olacak elbiseyle gündüz kahvelerine gidebilir, alışverişe çıkabilir ya da akşam yemeklerine katılabilirsiniz. Göğüs kısmının altından kat kat gelen eteğiyle hareketlenen model, diz üstünde biten mini boyuyla da oldukça genç ve günceli yakalayan görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Yuvarlak yakası ve kısa kollarıyla klasik şıklığı yakalayabilirsiniz. Elbiseyi spor ayakkabılarla ya da yazlık botlarla kombinleyebilir, aksesuar olarak desenli fularlar kullanarak kombininizi hareketlendirebilirsiniz.

7. Yazın habercisi çiçekleri üzerinizde taşıyın

XHAN Siyah Taş Detaylı Kot Elbise ile şıklığın kitabı yeniden yazılıyor! Derler ya "Her kadının dolabında mutlaka siyah bir elbise olmalı!" diye, işte o siyah elbise tam olarak bu! Siyah kot kumaş üzerine minik taşlarla oluşturulan çiçek desenleri elbiseye oldukça sevimli bir hava katmış. Sevimliliğini dengeleyen derin V dekoltesiyle çarpıcı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak modelin ince ip askıları, omuzlarınızı açıkta bırakır. Elbiseyle şık akşam yemeklerine gidebilir, partilere stilinizle damga vurabilirsiniz. Gündüz buluşmalarında kullanırken omuzlarınıza beyaz bir gömlek ya da kot ceket atabilir, havalı bir tarz oluşturabilirsiniz.

8. Siyahtan vazgeçemeyenler için

Munora Butik Önü Düğmeli Siyah Kot Elbise, siyah renkten vazgeçemeyenler için harika bir alternatif. Kot kumaşıyla vücudunuza oturan modelle şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz. Uzun kollarını dengeleyen mini boyu, çok daha günceli yakalayan görünüme kavuşmanızı sağlar. Serin havalarda çıkılacak akşam yemeklerinde çoraplarla kullanabilir, altına deri postallar tercih ederek stilinizi konuşturabilirsiniz. Bronz düğme detayları ve elbisenin üzerinde aynı renk ile oluşturulan çizgi desenleriyle hareketlenen modeli gold takılarla kombinleyebilirsiniz. Göğüs kısmındaki düğmeleri açık ya da kapalı olacak şekilde kullanabilir, tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz.

9. Zarafetinizle ışıldayın

Pattaya Kuşaklı Kısa Kollu Mini Kot Elbise, şıklığı sadelikte arayanlar için âdeta özel olarak üretilmiş! Yumuşacık hissettiren dokusuyla rahatlığın zirvesine çıkabilirsiniz. Elbiseyle aynı kumaşa sahip kuşak detayı, belinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Kahverengi düğmeleriyle hareketlenen model, zarif bir görünüm yakalamak isteyenler için ideal. Kısa kollu zarif mini elbiseyi tüm yaz boyu hep üzerinizde taşımak isteyeceğinize eminiz. Kombininizde dikkati elbiseyi çekmek için ayakkabı ve çanta olarak düğmelerle aynı tonda seçim yapabilir, sade ama şık stilinizle göz doldurabilirsiniz.

10. Uçuş uçuş eteğiyle tam bir yaz elbisesi

ROSSA Mavi Kot Elbise, kot kumaşının sert görünümünün aksine uçuş uçuş formda karşınıza çıkıyor. Maksi boyu sayesinde çok daha uzun görünebilirsiniz. Kolsuz modeliyle omuzları açıkta bırakan modeli hem gündüz hem akşam davetleri için tercih edebilirsiniz. Bel ve göğüs kısmındaki kuşak detaylarını kurdele şeklinde bağlayarak sevimli bir görünüm yakalamanız mümkün. Elbise, kesimiyle ve sıcak yaz rüzgârlarını teninizde hissetmenizi sağlayacak kat kat gelen eteğiyle tüm yaz dolabınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday! Elbiseyi taba renk sandaletlerle kullanabilir, boncuklu takılarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.