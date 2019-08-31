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Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekâtı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pence-3 Harekâtı kapsamında, muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcının (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildiPençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildiPençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildiPençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

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