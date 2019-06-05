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Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

IRAK kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandolar, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı.

Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı

ANKARA, (DHA)- IRAK kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe Harekâtı'na katılan komandolar, harekat bölgesinde birbirleriyle bayramlaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Pençe Harekatı'na katılan komandoların bayramlaşma görüntüsünü paylaştı. Heraket bölgesinde mevzide birbirleriyle bayramlaşan komandoların videosu, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’ya karşı Pençe Harekâtını icra eden Komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutladı" notuyla paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekatı'na katılan komandolar bayramlaştı

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