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Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı! Gerçek ortaya çıktı: Yakalanmamak için...

07.06.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Yalova'da yaşandı. Uygulama noktasında polisin durdurmak istediği bir şahıs kaçmaya başladı. Kovalama sonucunda bir apartmana giren şüpheli pencereden sarkarak polisten kurtulmaya çalıştı. Aşağıda polisler olmasına rağmen yine de sarkmaya devam eden şüpheli dengesini kaybederek zemine çakıldı ve iki bacağını da kırdı. Şüphelinin ise sadece ifade için araması olduğu ortaya çıktı.

Pencereden sarkan adamı görenler neye uğradığını şaşırdı! Gerçek ortaya çıktı: Yakalanmamak için...

Yalova’da polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından sarkarak aşağı inmeye çalışan şüpheli beton zemine düşerek yaralandı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi.

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Alınan bilgiye göre, Yalova’da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı. Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3’üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı. Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2’inci kat penceresine ulaştı. Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı.
İki bacağı da kırılan T.C, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi. Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Yalova
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