Pencereli mezarın ardındaki ürkütücü hikaye! Camdan bakıldığında görülüyordu, ellerinde ziller var

Burials and Beyond adlı bir blog sitesinin aktardığına göre, ABD'nin Vermont eyaletindeki New Haven'daki tuhaf mezar, o dönemde yaşayan Timothy Clark Smith isimli doktorun cesedini barındırıyor ve yerden küçük bir pencereye sahip.

Dr Smith'in yukardan bakıldığında 1,8 metre aşağıda olan yüzü, küçük yatay cam pencereden açıkça görülebiliyordu.

DİRİ DİRİ GÖMÜLME KORKUSU

Tafefobiden (canlı gömülme korkusu) muzdarip olan doktor, kabusu gerçekleşirse bir kaçış planı olmasını sağlamak istedi. Dr Smith'in mezarında bir solunum tüpü, ellerinde zil ve tırmanmak için kullanabileceği bir merdiven yer alıyor.

1800'LERDE DİRİ DİRİ GÖMÜLEN İNSANLAR

Modern zamanlarda alışılmadık bir durum olsa da, 1800'lerde insanların bazen komadayken öldüğü düşünülüyordu ve bu yüzden henüz yaşayan kişiler diri diri gömülüyordu.

Zamanla tabutta yer alan cesetlerin ters döndüğü, kan, çizik ve çukurlar olduğu gözlendi. Smith, tıbbın birinin gerçekten ölü olup olmadığını belirlemedeki zorluğunun farkındaydı ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. Smith kendini diri diri gömülü bulması durumunda özel bir mahzen inşa etmeyi ayarladı.

Smith'in mezarının ziyaretçileri yıllar önce onun iskelet yüzünün karanlıkta belirdiğini ve kaçmasına yardımcı olmak için yakınında bir çekiç ve keski gördüklerini iddia ettiler.