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Pendik'te 10'uncu kattaki iş yerinde intihar girişimi! Yürekler ağza geldi...

27.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Alacağı yüzünden yöneticileriyle sorun yaşadığı iddia edilen ofis çalışanı 10'uncu kattaki korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna cabalarının sonuç vermesiyle intihar girişimde bulunan kişi bulunduğu yerden indi.

Pendik'te 10'uncu kattaki iş yerinde intihar girişimi! Yürekler ağza geldi...

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi Kaptan Sokak'taki Metrowin Plaza'da meydana geldi. İş yerinde yöneticilerle alacak meselesinden sorun yaşadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan çalışan, 10'uncu kattaki korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu.

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POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şişme yastık hazırlayarak bekledi. Müzakereci polislerin ikna çabalarının sonuç vermesiyle intihar girişimde bulunan kişi bulunduğu yerden indi. Çalışan işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Pendik
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