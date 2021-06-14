HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te korkunç olay! Kendini yangın merdivenine astı

Pendik'te korkunç olay! Kendini yangın merdivenine astı

14.06.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te bir kadın site içerisindeki yangın merdivenine kendini asarak intihar etti. Kadını yangın merdiveninde asılı olarak gören yakınları sinir krizi geçirerek bayıldı. Kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Pendik'te korkunç olay! Kendini yangın merdivenine astı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan sitede isimi henüz öğrenilemeyen bir kadının yangın merdiveninde iple asılı cansız bedeni bulundu. Durumu gören görgü tanıkları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kadının yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Sinir krizi geçiren yakınları ise bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Savcı'nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yolsuzluk soruşturması: Memuriyetten çıkarıldılarYolsuzluk soruşturması: Memuriyetten çıkarıldılar
Anahtar Kelimeler:
İntihar Pendik

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Resmen yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Resmen yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.