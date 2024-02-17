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  4. Pendik'te polislere ateş açıldı! Çatışma çıktı, saldırganlar kaçtı... İstanbul Valiliği'nden açıklama

Pendik'te polislere ateş açıldı! Çatışma çıktı, saldırganlar kaçtı... İstanbul Valiliği'nden açıklama

17.02.2024 01:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul Pendik'te, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan iki kişi, karşılık verilmesi üzerine kaçtı. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi.

Pendik'te polislere ateş açıldı! Çatışma çıktı, saldırganlar kaçtı... İstanbul Valiliği'nden açıklama

Pendik'teki Batı Mahallesi'ne motosikletle gelen iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı.

Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

"16.02.2024 günü saat 22.45’te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi’ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur."

(AA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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