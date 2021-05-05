Pentagon'a 'UFO' incelemesi

Pentagon Başmüfettişliği, ABD ordusunun farklı zaman dilimlerinde çektiği ve basına sızdırılan tanımlanamayan cisimlerin görüntülerine ilişkin adım attı.

Başmüfettişlikten yapılan açıklamada, "Mayıs 2021'de bir konu incelemesi başlatmayı planlıyoruz. Bu incelemenin amacı Savunma Bakanlığının, Tanımlanamayan Hava Olaylarına yönelik ne ölçüde adımlar attığını tespit etmektir" denildi.

Açıklamada, bu incelemenin amaç ve kapsamının değişebileceğine dikkat çekilirken, bu incelemenin Savunma Bakanlığı Ofisi, Kuvvet Komutanlıkları, Muharip Komutanlıklar, Muharebe Destek Ajansları, Savunma Ajansları ve Askeri Suç Soruşturma Birimlerini kapsayacağı kaydedildi.

PENTAGON "GERÇEK" DEMİŞTİ

Pentagon, basına 2007 ve 2017'de sızdırılan iki ayrı Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO) görüntülerinin ABD ordusu tarafından Kasım 2002 ve Ocak 2015'te kaydedildiğini ve gerçek olduğunu açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti.

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor."