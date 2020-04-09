Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Amerikan ABC televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin yeni tip corona virüs (Covid-19) tehdidini başından beri hafife aldığını ortaya koyan bir iddia ortaya attı. ABC televizyonunun 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) Çin'in Wuhan kentinde salgınla ilgili hareketliliği ortaya koyan veri ve uydu görüntülerini analiz ederek rapora dönüştürdüğü belirtildi. Söz konusu raporun Kasım 2019'da Pentagon üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine sunulduğu savunuldu. ASYA'DAKİ ASKER VE ÜSLER İÇİN TEHDİT Raporda, Çin'in Wuhan kentinde, henüz ismi konulmamış bir salgının yaşandığı, veri ve uydu görüntülerinin durumun kontrolden çıktığını gösterdiği ifade ediliyor. Raporda salgının ABD'nin Asya'da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken, "dehşet verici" bir pandemiye dönüşme olasılığı olduğu uyarısı yapılıyor. ABC televizyonu, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ortaya çıkmasıyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın kendisine bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin raporunu, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Beyaz Saray'a sunduğu, bu konuda defalarca bilgilendirme yapıldığını ileri sürdü.

TRUMP'A GÜNLÜK BRİFİNG Geçtiğimiz yıl aralık ayında üst düzey politikacıların katılımıyla bu konuyla ilgili düzenli brifinglerin yapıldığını ve ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın durumun gelişimi hakkında günlük olarak bilgilendirildiği de vurgulandı. Söz konusu raporun kaynaklarından biri ABC televizyonuna, "Bu rapordaki istihbarat bilgilerinin geçmişi belki de Kasım 2019'dan daha gerilere dayanıyor" dedi. ABD Başkanı Donad Trump her açıklamasında virüsün ülkesini bu derece ağır vuracağını kimsenin tahmin etmediği savunuyor. Trump sorumluluktan kaçmak için Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak, salgınla ilgili zamanında uyarı yapmadığını belirtiyor. ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Mick Mulroy ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleri söylemediğini, raporu hasır altı yaptığını savunuyor. Mulroy, "Başkan 'hiç kimse bilemezdi' konusunda ısrarlı. Ancak Trump yönetiminin NCMI raporundaki bilgileri görememesi mümkün değil. Eğer bu uyarıyı dikkate alsa ve tehdidin takip edilemsi için diğer istihbarat birimlerini harekete geçirseydi, salgın bu noktalara gelmezdi" dedi.