HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

ABD askeri istihbaratının Kasım 2019'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının "dehşet verici" boyut alacağı uyarısı yaptığı iddia edildi. Trump ve yönetiminin uyarılarla dolu raporu dikkate almadığı ileri sürüldü. Pentagon ise böyle bir raporun olmadığını savundu.

Pentagon'dan Kasım 2019'da 'dehşet verici' raporu

Amerikan ABC televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin yeni tip corona virüs (Covid-19) tehdidini başından beri hafife aldığını ortaya koyan bir iddia ortaya attı.

ABC televizyonunun 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi (NCMI) Çin'in Wuhan kentinde salgınla ilgili hareketliliği ortaya koyan veri ve uydu görüntülerini analiz ederek rapora dönüştürdüğü belirtildi. Söz konusu raporun Kasım 2019'da Pentagon üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine sunulduğu savunuldu.

ASYA'DAKİ ASKER VE ÜSLER İÇİN TEHDİT

Raporda, Çin'in Wuhan kentinde, henüz ismi konulmamış bir salgının yaşandığı, veri ve uydu görüntülerinin durumun kontrolden çıktığını gösterdiği ifade ediliyor. Raporda salgının ABD'nin Asya'da konuşlu askerleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanırken, "dehşet verici" bir pandemiye dönüşme olasılığı olduğu uyarısı yapılıyor.

ABC televizyonu, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ortaya çıkmasıyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın kendisine bağlı Ulusal Tıbbi İstihbarat Merkezi'nin raporunu, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Beyaz Saray'a sunduğu, bu konuda defalarca bilgilendirme yapıldığını ileri sürdü.

TRUMP'A GÜNLÜK BRİFİNG

Geçtiğimiz yıl aralık ayında üst düzey politikacıların katılımıyla bu konuyla ilgili düzenli brifinglerin yapıldığını ve ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın durumun gelişimi hakkında günlük olarak bilgilendirildiği de vurgulandı.

Söz konusu raporun kaynaklarından biri ABC televizyonuna, "Bu rapordaki istihbarat bilgilerinin geçmişi belki de Kasım 2019'dan daha gerilere dayanıyor" dedi.

ABD Başkanı Donad Trump her açıklamasında virüsün ülkesini bu derece ağır vuracağını kimsenin tahmin etmediği savunuyor. Trump sorumluluktan kaçmak için Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak, salgınla ilgili zamanında uyarı yapmadığını belirtiyor.

ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Mick Mulroy ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleri söylemediğini, raporu hasır altı yaptığını savunuyor. Mulroy, "Başkan 'hiç kimse bilemezdi' konusunda ısrarlı. Ancak Trump yönetiminin NCMI raporundaki bilgileri görememesi mümkün değil. Eğer bu uyarıyı dikkate alsa ve tehdidin takip edilemsi için diğer istihbarat birimlerini harekete geçirseydi, salgın bu noktalara gelmezdi" dedi.

PENTAGON'DAN RAPORA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise dün akşam böyle bir rapor olduğu iddialarını yalanladı.

ABC'ye konuşan kaynaklar, 2019 kasım ve aralık aylarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuyla ilgili toplantılar yapıldığını ve brifingler verildiğini iddia ediyor.

ABD Başkanı Donad Trump ocak ayı sonunda Çin'den gelen tüm uçuşları yasaklağını açıklamasına kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili ABD resmi kurumlarından tehlikeyle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

ABD yönetimine yapılan bir diğer eleştiri de, Çin'in salgını durdumak için aldığı önlemlerden ders çıkarmaması.

NEW YORK'TA 11 EYLÜL'DEN FAZLA CAN ALDI

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) bağlantılı vaka sayısı 434 bin 791'e yükseldi. Şu ana kadar 14 bin 802 kişi yaşamını yitirdi. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.

Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten New York Valisi Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde ise 434 bin 791 kişide Covid-19'a rastlandı, 14 bin 802 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Ülkede en düşük günlük artış kaydedildiÜlkede en düşük günlük artış kaydedildi
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Pentagon koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Survivor'da aşk bombası! Acun'dan ilk yorum

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Son haliyle şaşırttı: Depresyon yaklaşıyor!

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Diğer Haberler
Rusya'da korkutan patlama!

Rusya'da korkutan patlama!

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Son dakika: Koronavirüsten bir günde İspanya'da 683, İran'da 117 kişi öldü

Ülkede en düşük günlük artış kaydedildi

Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!

Covid-19 Amazon kabilesine de sıçradı!

Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

Kovid-19 salgınının merkezi New York'ta evsizler hala sokaklarda

Koronavirüs hastalarına güven vermek için koruyucu kıyafetinin üzerine gülen fotoğrafını yapıştıran doktor

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.