HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pentagon'un sırlarını deşifre etmişti! Dünyanın konuştuğu olayın arkasındaki isim belli oldu

Pentagon'un sırlarını deşifre etmişti! Dünyanın konuştuğu olayın arkasındaki isim belli oldu

14.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ait belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin güncel bilgileri içeren belgelerin sızdırılmasının arkasındaki kişi bulundu. 21 yaşındaki askeri üs çalışanı Jack Teixeira'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Pentagon'un sırlarını deşifre etmişti! Dünyanın konuştuğu olayın arkasındaki isim belli oldu

Dünya, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bilgilerini içeren belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Pek çok konuyla ilgili bilgiler içeren belgelerin sızdırılmasının arkasındaki kişinin askeri üs çalışanı Jack Teixeira olduğu belirlendi. 21 yaşındaki Teixeira'nın "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

2023-04-14T050245Z_1_LYNXMPEJ3D03B_RTROPTP_4_USA-INTEL-LEAK

"YALNIZ, GENÇ VE SİLAH MERAKLISI BİR ADAM"

ABD'li Washington Post gazetesi dünyanın gündemine oturan ve ABD'de büyük bir endişe yaratan Pentagon belgelerinin bir askeri üs çalışanı tarafından sızdırıldığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı.

Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.

Haberde, "Paylaşımlar Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Belgelerin sızdırıldığı sosyal paylaşım ağının sunucusunun OG tarafından kontrol edildiği belirtilen haberde, söz konusu internet sitesinin Covid-19 salgını sırasında oyunsever gençlerin toplanma merkezi olduğu belirtildi.

2023-04-13T204040Z_942538611_MT1EYEIM256584_RTRMADP_3_SUSPECT-IN-PENTAGON-DOCUMENTS-LEAK-ARRESTED (1)

Gazetenin iddialarının ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belgeleri sızdıran kişinin Jack Teixeira isimli askeri üs çalışanı olduğu tespit edildi. 21 yaşındaki Teixeira, "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" iddiasıyla gözaltına alındı.

2023-04-13T234542Z_1496593432_RC2SD0AWM9LQ_RTRMADP_3_USA-INTEL-LEAK

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı." ifadesini kullandı.

2023-04-13T210323Z_1_LYNXMPEJ3C0UT_RTROPTP_4_USA-INTEL-LEAK

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen gözaltı işleminin "olaysız şekilde" sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

2023-04-13T211802Z_1_LYNXMPEJ3C0V5_RTROPTP_4_USA-INTEL-LEAK

SIZDIRILAN BELGELER NELERİ İÇERİYOR?

7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Norveç'ten Rusya'yı kızdıracak hamle!Norveç'ten Rusya'yı kızdıracak hamle!
'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler
Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…
Anahtar Kelimeler:
Pentagon abd

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao olay oldu...

Galatasaray'dan ayrıldı, dünyası başına yıkıldı! Marcao olay oldu...

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Üsküdar sahilinde yıkım tartışması! Polis bölgede nöbet tutuyor

Üsküdar sahilinde yıkım tartışması! Polis bölgede nöbet tutuyor

Dekolteli pozuyla dikkat çekti! "Tam bir Barbie bebek"

Dekolteli pozuyla dikkat çekti! "Tam bir Barbie bebek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

İlginizi Çekebilir

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Korkunç anlar! Böyle işkence görülmedi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.