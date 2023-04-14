Pentagon'un sırlarını deşifre etmişti! Dünyanın konuştuğu olayın arkasındaki isim belli oldu

Dünya, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan, Ukrayna-Rusya savaşı, istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve istihbarat bilgilerini içeren belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Pek çok konuyla ilgili bilgiler içeren belgelerin sızdırılmasının arkasındaki kişinin askeri üs çalışanı Jack Teixeira olduğu belirlendi. 21 yaşındaki Teixeira'nın "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

"YALNIZ, GENÇ VE SİLAH MERAKLISI BİR ADAM"

ABD'li Washington Post gazetesi dünyanın gündemine oturan ve ABD'de büyük bir endişe yaratan Pentagon belgelerinin bir askeri üs çalışanı tarafından sızdırıldığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı.

Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü.

Haberde, "Paylaşımlar Gizli istihbarı belgelerden elde edilmiş gibi görünüyordu. OG, askeri üsten eve getirdiğini yazmıştı. OG, bazı günlerini belge, bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için telefon ve diğer elektronik cihazların yasak olduğu güvenli tesislerde geçirdiğini iddia etmişti." ifadelerine yer verildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Belgelerin sızdırıldığı sosyal paylaşım ağının sunucusunun OG tarafından kontrol edildiği belirtilen haberde, söz konusu internet sitesinin Covid-19 salgını sırasında oyunsever gençlerin toplanma merkezi olduğu belirtildi.

Gazetenin iddialarının ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belgeleri sızdıran kişinin Jack Teixeira isimli askeri üs çalışanı olduğu tespit edildi. 21 yaşındaki Teixeira, "gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi" iddiasıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen gözaltı işleminin "olaysız şekilde" sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

SIZDIRILAN BELGELER NELERİ İÇERİYOR?

7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.

