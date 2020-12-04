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Pentagon'un UFO raporu sızdı: Savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı

04.12.2020 18:43 | Son Güncelleme:
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Pentagon'un UFO raporu sızdı: Savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı

ABD'nin Savunma Bakanlığı'na ait 2018 yılında bir Amerikan savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf basına sızdırıldı.

Uzaylıların varlığı yıllardır tartışılırken, ABD Savunma Bakanlığı'nın UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) ile ilgili araştırmalar yapan birimi konu ile ilgili rapor hazırladı.

Raporda 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor. Fotoğrafta Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor.

İddiaya göre, fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor. Ancak Pentagon basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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"ABD UFO'LARI CİDDİYE ALIYOR"

İngiltere Savunma Bakanlığı adına UFO’ları inceleyen Nick Pope, “Bu ortaya çıkanlar olağanüstü ve ABD hükümetinin UFO meselesini nasıl ele aldığına gelince perde arkasına gerçek bir bakış sağlıyor. Bu yeni bilgiyle, ABD hükümetinin UFO’ları her zamankinden daha ciddiye aldığı doğrulanmaktadır” dedi. (DHA)

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