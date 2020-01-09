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  4. Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması

Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: - “İran’ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti" -"El-Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı” - ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: - “Gördüklerime ve verilen hasarlara bakarak yaptığım değerlendirmeye göre hem yapısal hasar hem de personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı”

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'ın 3 bölgesinden Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse dün gece 16 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin depo, otopark, taksi pistleri ve bir helikoptere hasar verdiğini, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile bir araya geldikten sonra Pentagon’da basına değerlendirmelerde bulundu.

Mark Esper, “İran’ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı.” dedi.

ABD ve Irak’ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

Şii milislerle İran’ın her ne kadar birbiri ile ilişkili de olsa ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Esper, “İran’dan doğrudan talimat alan veya almayan Şii milis grupların önümüzdeki süreçte oradaki varlığımızın altını siyasi veya askeri olarak oymak adına bazı adımlar atmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise “Gördüklerime ve verilen hasarlara bakarak yaptığım değerlendirmeye göre hem yapısal hasar hem de personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı.” ifadesini kullandı.

Milley, el-Esed üssünün büyük bir üs olduğunu ve muhtemel bir saldırıya karşı gerekli tedbirler için askeri prosedürler uygulandığını ifade etti. Milley “Neden, zayiat olmadı? Benim tahminim tüm savunma tedbirlerinin uygun bir şekilde alınmasından dolayı zayiat olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak veya İran’dan herhangi bir ön uyarı alıp almadıkları sorusuna da Milley, "bu konuda bir şey bilmediği" karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Esper İRAN Milley

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