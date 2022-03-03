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Pera Palas'ta Gece yarısı dizisinin çekildiği Pera Palas oteli nerede? Pera Palas otelin sahibi kim?

03.03.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pera Palas oteli merak edilen ve araştırılan yapılar arasında yer alıyor. Netflix'in yerli yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Hal böyleyken de hem diziye hem de Pera Palas oteline olan ilgi her saat artmaya devam ediyor. Başrollerinde Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizinin çekildiği Pera Palas oteline bir göz atalım!

Pera Palas'ta Gece yarısı dizisinin çekildiği Pera Palas oteli nerede? Pera Palas otelin sahibi kim?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlanmak için gün sayıyor. Dizi konusu ile ilgi çekerken Pera Palas oteli ayrı bir ilgi görüyor. Otel tarihi ve mimarisiyle göz kamaştıran bir yapı. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizi daha başlamadan otele olan ilgi hat safhaya çıktı. Pera Palas otelinin gerçekte olup olmadığı ve nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Pera Palas oteline dair merak edilenleri sizler için haberimizde işledik...

PERA PALAS OTELİ GERÇEKTE VAR MI? PERA PALAS OTELİ NEREDE?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin fragmanları daha yayınlandığı ilk günden beğenildi. Dizinin fragmanlarını izleyenler böyle bir otelin var olup olmadığını araştırmaya başladı. Pera Palace Hotel gerçek bir oteldir ve İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan müze otel şeklinde hizmet vermektedir.

PERA PALAS OTELİN TARİHİ

Pera Palace oteli, 19. yüzyılın sonlarında hizmet vermeye başladı. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartlı bir otel yoktu. Bu boşluk Pera Palas ile doldu. 1892 yılında çalışmalara başlanan otel, 1895’te ise açılış balosu ile takdim edildi. Pera Palas oteli, Haliç’in muhteşem manzarasını gören, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ‘küçük Avrupa’ olarak biliniyordu. Pera’nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Orient Express’in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury’nin tasarladığı Pera Palace Hotel’in yarı mülkiyetini aldı. Otel, Birinci Dünya Savaşı’na kadar son derece parlak bir dönem geçirmişti. Pera Palace oteli, İstanbul’un birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul’da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace oteli, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.

PERA PALAS OTELİ NEREDE?

Pera Palas oteli, İstanbul'un Beyoğlu semtindedir. Tam olarak açık adresi şöyle; Evliya Çelebi, Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Cd. No:52, 34430 Beyoğlu-İstanbul.

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Hazal Kaya
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