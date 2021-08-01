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Perinçek: Bu yangının bir doğa afeti olmadığının farkındayız

01.08.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin tehdit altında olduğu dönemde çıkan orman yangınlarına işaret ederek, yangının doğa afeti olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Perinçek: Bu yangının bir doğa afeti olmadığının farkındayız

Perinçek, partisince Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İktidar İçin Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, bu zorlukları ve bundan çıkışı gördüklerini ifade etti.

Ülkedeki orman yangınları nedeniyle herkesin büyük üzüntü yaşadığını vurgulayan Perinçek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız, beslediğimiz davarımız, ineğimiz, hayvanlarımız, ağaçlarımız telef oluyor ve hepimiz bu acıları yürekten paylaşıyoruz. Türk milletine başsağlığı diliyoruz ve aynı zamanda geçmiş olsun diyoruz. Mesele sırf bu yangın değil. Bir kere bu yangının bir doğa afeti olmadığının farkındayız. Türkiye'ye yönelik planları hepimiz zaten yaşıyoruz. Cephelerden gelen kahraman askerlerimizin, polislerimizin, köy korucularımızın, üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız serili o naaşları önünde saygı duruşları zaten yaşadığımız dönemin çok çarpıcı bir tablosu. ABD'nin üzerimize sürdüğü PKK teröristlerine karşı, FETÖ'ye karşı mücadeleden geçiyor Türkiye. Türkiye bugün insanlığın bir ön cephesi haline geldi. Doğu Akdeniz, Güneydoğu'muz, işte şimdi Türkiye'nin her yeri, her yeri bir ön cephe haline geldi."

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"DÜŞMAN ZATEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK HASMINI İLAN EDİYOR"

Türkiye'ye yönelik tehditlere işaret eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların böyle oradan buradan bir kazayla efendim yok mangal devrilmiş de yok efendim kibrit düşmüş de falan filan, bu masallara hiçbir şekilde kanmayacak kadar bilinci olan, aklı başında olan bir Türk devleti var. Devletimizin yaptığı açıklamaya göre 91 yerde şu anda o yangınlar önlenmiş, bazı yörelerimizde hala o ateşle Türkiye savaşıyor, Türk milleti savaşıyor. Böyle 90-100 yerde mangal devrildi, kül yere serpildi, sigara izmariti atıldı falan filan bunların hikaye olduğunun farkındayız. Çünkü Türkiye'ye yönelik tehditler zaten ilan ediliyor. Düşman zaten Türkiye'ye yönelik hasmını ilan ediyor. ABD Başkanı Biden, hem seçilmeden önce hem seçildikten sonra Türkiye'yi hedef aldığını, hangi güçleri birleştireceğini, partilerin isimlerini tek tek sayarak, bir iktidar projesi peşinde olduğunu açıklamıştır. Onun için düşman belli, düşman kavi, düşman yılanvari. Bütün insanlık dışı hedeflerini Türkiye'ye karşı açıklamış, namlularını Türkiye'ye çevirmiş. Bakınız Türkiye'nin etrafı ABD üsleriyle çevrilmiştir."

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu'nun da hazır bulunduğu programda, partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi
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