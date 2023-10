Perseverance görüntüledi, oldukça dikkat çekti! Mars topraklarında 'toz şeytanı'

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Görev yapmaya başladığı süreden bugüne kadar Kızıl Gezegen'i titizlikle keşfeden Perseverance şimdi de Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, NASA'nın Marz uzay aracı Perseverance'dan alınan görüntülerin yeni bir derlemesi, uzay aracından 6.5 kilometre uzakta, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde dans eden bir toz şeytanı kasırgasını gösterdi.

Mars dust devil caught in action! This video, which is sped up 20 times, was captured by one of my navigation cameras. ???? More on what my team is learning: https://t.co/PhaOYOTrFH pic.twitter.com/vRaAVszcm5