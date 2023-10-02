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Perseverance görüntüledi, oldukça dikkat çekti! Mars topraklarında 'toz şeytanı'

02.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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NASA'nın Mars gezgini Perseverance, Mars'ı keşfetmeyi sürdürüyor. Perseverance şimdi de Mars topraklarında hareket eden 1,6 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki toz şeytanını (dalaz) görüntüledi.

Perseverance görüntüledi, oldukça dikkat çekti! Mars topraklarında 'toz şeytanı'

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Görev yapmaya başladığı süreden bugüne kadar Kızıl Gezegen'i titizlikle keşfeden Perseverance şimdi de Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi.

KIZIL GEZEGEN'İN YÜZEYİNDE DANS EDEN TOZ ŞEYTANI KASIRGASI

TRT Haber'de yer alan habere göre, NASA'nın Marz uzay aracı Perseverance'dan alınan görüntülerin yeni bir derlemesi, uzay aracından 6.5 kilometre uzakta, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde dans eden bir toz şeytanı kasırgasını gösterdi.

NASA , 30 Ağustos 2023'te hortumun yalnızca alt kısmının Mars'ın Jezero Krateri'nin batı kenarı boyunca hareket ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Görüntüler Perseverance'ın Mars topraklarındaki 899. gününde çekildi.

Perseverance'ıın kameralarından biri tarafından dört saniye arayla çekilen 21 fotoğraf bir araya getirildi ve toz şeytanının hareketini göstermek için yaklaşık 20 kat hızlandırıldı.

NASA, Mars'taki toz şeytanlarının Dünya'daki kasırgalardan daha zayıf ve daha küçük olduğunu, ancak bunların gezegendeki tozun taşınması ve yeniden dağıtılmasının yollarından biri olduğunu söyledi.

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