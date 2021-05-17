Peru, çamaşır suyunu koronaya karşı kullanmayı araştıracak!

Eski ABD Başkanı Donald Trump da, vücuda dezenfektan enjekte etmenin Covid-19'a karşı koruma sağladığını iddia etmişti. Daha sonra kinaye yaptığını belirtmişti.

Çamaşır suyunun araştırılması kararı ise tepkilere neden oldu. Kongre üyesi, Nörolog Ed Malaga-Trillo oylamayı utanç olarak tanımlarken, yoğun bakım uzmanı Samuel Cosme kararı kınayarak durumu çamaşır suyu kullandığı için kötüleşen ağır Covid-19 hastalarını tedavi etmek zorunda kaldıkları konusunda uyardı.

Bilim insanları defalarca çamaşır suyu içmenin ya da vücuda enjekte etmenin ölüme kadar götürebilecek zararları hakkında uyardı.

Mecliste 49’a 39 oyla kabul edilen önergeyi gündeme taşıyan kongre üyesi Posemoscrowte Chagua, klor dioksitin potansiyel faydaları hakkında yanlış bilgilerin olduğunu iddia ederek, Covid-19'a karşı etkili olabileceğini savundu.

Peru’nun başkenti Lima’da çok sayıda kişinin, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek için mezarlıklarda yer bulamadığı kaydedildi.

Geçen ay kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Joel Bautista’nın ailesi 4 farklı mezarlıkta uygun bir mezar yeri aradıklarını ancak yer bulamayınca Bautista’yı evlerinin bahçesine gömmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Lima’da benzer şekilde cenazeleri için mezarlıklarda yer bulmakta zorlanan birçok kişinin isyanı ülke basınına yansıdı.

İzlediği haberlerden etkilenen ve mezar bulamama korkusu yaşayan Victor Coba da kendisi, eşi ve dört akrabası için Lima’nın kuzeyinde bulunan ağaçsız bir alana mezar inşa ettiğini belirtti.

Öte yandan cenaze masraflarının salgın nedeniyle ekonomik durumu günden güne kötüleşen aileler için ciddi mali yük oluşturduğuna dikkat çekildi.

Peru’da bugüne kadar 1 milyon 884 bin 596 Covid-19 vakası kaydedilirken, 65 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

