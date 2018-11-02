Peru'da muhalefet lideri Fujimori hakkında tutuklu yargılama kararı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan ve akabinde serbest bırakılan muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

BBC'nin haberine göre yargıç Richard Concepcion, hakkındaki yolsuzluk iddiaları savcılar tarafından araştırırken önleyici tedbir olarak muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin 3 yıl hapiste tutulmasına hükmetti.

Fujimori'nin Peru'dan kaçma riski bulunduğunu ifade eden Concepcion ayrıca, Fujimori'nin, "Halk Kuvveti partisinin içinde kemikleşmiş bir fiili suç örgütünü yöneten ciddi bir şüpheli" olduğunu söyledi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Fujimori, suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.