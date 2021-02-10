Peru'da zorla kısırlaştırılan on binlerce kadına tazminat ödenecek

İnsan hakları örgütleri, kararı bir "dönüm noktası" diye niteledi. Bazı örgütler, kısırlaştırma programıyla yerli kadınlara karşı savaş suçu işlendiğini söylüyordu.

Programın gönüllülük esasına dayandığı söylenmesine karşın kadınlar tehditle ve zorla kısırlaştırıldıklarını belirtiyor.

1990-2000 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Alberto Fujimori, 2009'da insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halen hapiste olan 82 yaşındaki Fujimori, 2014'te zorla kısırlaştırma programıyla ilgili başlatılan soruşturmadan ise aklanmıştı.

Ancak daha sonra Fujimori'nin bu suçlamalardan yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Davada Fujimori'yle birlikte üç eski sağlık bakanı da yargılanıyor.

