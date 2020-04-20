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  4. Pervin Buldan'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye oldukça çetin bir mücadele vermektedir

Pervin Buldan'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye oldukça çetin bir mücadele vermektedir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin oldukça çetin bir mücadele verdiğini belirtti.

Pervin Buldan'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye oldukça çetin bir mücadele vermektedir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin sosyal medya hesapları üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

DAYANIŞMA VURGUSU

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini hatırlatan Buldan, bu zor sürecin dayanışma içerisinde atlatılabileceğini ifade etti. Salgın başladığından bu yana "Bizi dayanışma yaşatır." dediklerini aktaran Buldan, bu kapsamda parti olarak "kardeş aile kampanyası" başlattıklarını söyledi.

'TÜRKİYE OLDUKÇA ÇETİN BİR MÜCADELE VERMEKTEDİR'

Virüsle mücadele kapsamında sunulan önerilerin yerine getirilmesini isteyen Buldan, "Koronavirüs küresel bir salgındır ve dünyayı etkisine aldı. Türkiye de oldukça çetin bir mücadele vermektedir. Dayanışarak ve paylaşarak bu süreçten çıkacağız. Sosyal medya üzerinden buluştuğumuz bu günlerde, sizlerden istediğimiz karantina süreçlerine uymanız, evlerinizde kalmanızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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HDP Pervin Buldan koronavirüs

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