'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

İçişleri Bakanlığı, acil yardım numaralarını '112 Acil Çağrı Merkezi' altında topladı. Böylelikle tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Ancak buna rağmen bazı kişiler, 112 merkezi gereksiz yere arayıp, meşgul ediyor. Böylelikle acil vakalara, ekiplerin kısa sürede ulaşmaları engelleniyor.

GEREKSİZ ARAMA BAŞKALARININ YAŞAMINI TEHLİKEYE ATABİLİYOR

112 Acil Çağrı Merkezi’nde Danışman Hekim Soner Gök, merkez hakkında bilgi verip, şunları söyledi:

"112, acil durumlarda vatandaşlarımızın aradığı numara. Tüm Türkiye'de çoğu ilimizde tek numaraya geçildi. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman hepsi tek bir çatı altında toplandı. Gerekli koordinasyonun hepsini burada, biz aramızda organize ediyoruz. Burada koordineli olarak görevimizi paylaşıyoruz. Reaksiyon sürelerimiz var. Vakalara ulaşma hedef süremiz İzmir il içinde, 6- 7 dakika. Çoğunlukla da ulaşıyoruz, aksi durum olmadıktan sonra. En büyük sıkıntı bizi gereksiz arayan kişiler. Diş ağrısı, bel ağrısı, ekmek isteyen, ilaç isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bizi sadece acil durumlarda arayın diyoruz. Bunlar; yüksekten düşme, sıkışmalı trafik kazası, göğüs ağrısı ve inme gibi acil durumlar. Gereksiz arama yapıldığında, bize diğer acil vakanın ulaşma süresi 15- 20 dakikayı geçiyor. Bu da acil vakaya ulaşım süresini geciktiriyor ve onun hayatına mal oluyor. Fark etmeden diğerlerinin canına kastetmiş oluyorlar. Bu nedenle acil durumlarda aramalarını rica ediyoruz. Gereksiz aramanın suçu var. Valilikçe kabahatler kanununa göre, idari para cezalarına kadar ulaşan cezalarımız oluyor. Çağrı alıcılara küfürlü konuşmalarda, eğer çağrı alıcı bireysel olarak başvurursa da direkt hakaret davaları açılıyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, 112'yi gerçekten acil durumlarda, belirttiğim gibi yüksekten düşme, trafik kazası, yangın, deprem, afet durumları, sağlıkla ilgili durumlarda aramaları."