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  4. 'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

22.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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'Pes' dedirten duyarsızlık! 112'yi yemek siparişi için arıyorlar

112 Acil Çağrı Merkezi, yemek siparişi vermek, karın ya da diş ağrısını söylemek için arayanlar tarafından meşgul ediliyor. Bu nedenle de acil vakalara daha kısa sürede ulaşım aksıyor.

İçişleri Bakanlığı, acil yardım numaralarını '112 Acil Çağrı Merkezi' altında topladı. Böylelikle tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Ancak buna rağmen bazı kişiler, 112 merkezi gereksiz yere arayıp, meşgul ediyor. Böylelikle acil vakalara, ekiplerin kısa sürede ulaşmaları engelleniyor.

GEREKSİZ ARAMA BAŞKALARININ YAŞAMINI TEHLİKEYE ATABİLİYOR

112 Acil Çağrı Merkezi’nde Danışman Hekim Soner Gök, merkez hakkında bilgi verip, şunları söyledi:

"112, acil durumlarda vatandaşlarımızın aradığı numara. Tüm Türkiye'de çoğu ilimizde tek numaraya geçildi. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman hepsi tek bir çatı altında toplandı. Gerekli koordinasyonun hepsini burada, biz aramızda organize ediyoruz. Burada koordineli olarak görevimizi paylaşıyoruz. Reaksiyon sürelerimiz var. Vakalara ulaşma hedef süremiz İzmir il içinde, 6- 7 dakika. Çoğunlukla da ulaşıyoruz, aksi durum olmadıktan sonra. En büyük sıkıntı bizi gereksiz arayan kişiler. Diş ağrısı, bel ağrısı, ekmek isteyen, ilaç isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bizi sadece acil durumlarda arayın diyoruz. Bunlar; yüksekten düşme, sıkışmalı trafik kazası, göğüs ağrısı ve inme gibi acil durumlar. Gereksiz arama yapıldığında, bize diğer acil vakanın ulaşma süresi 15- 20 dakikayı geçiyor. Bu da acil vakaya ulaşım süresini geciktiriyor ve onun hayatına mal oluyor. Fark etmeden diğerlerinin canına kastetmiş oluyorlar. Bu nedenle acil durumlarda aramalarını rica ediyoruz. Gereksiz aramanın suçu var. Valilikçe kabahatler kanununa göre, idari para cezalarına kadar ulaşan cezalarımız oluyor. Çağrı alıcılara küfürlü konuşmalarda, eğer çağrı alıcı bireysel olarak başvurursa da direkt hakaret davaları açılıyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, 112'yi gerçekten acil durumlarda, belirttiğim gibi yüksekten düşme, trafik kazası, yangın, deprem, afet durumları, sağlıkla ilgili durumlarda aramaları."

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‘KÖPEĞİMİ TUVALETE GÖTÜRMEK İSTİYORUM, NE YAPABİLİRİM' DİYE DE ARIYORLAR

112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli hemşire Birgül Koçak (46) ise, "Burada hemşire olarak çalışıyorum. Çağrı karşılayıcılar sağlıkla ilgili çağrıları aldıklarında 'ambulans istiyoruz' denildiği zaman bize iletiyorlar. Biz ambulans ihtiyacı olup olmadığına karar veriyoruz. Acil durumsa ambulans çıkartıyoruz. Bazı durumlarda doktorumuza aktarıyoruz. Doktorlarımız değerlendiriyor ona göre ambulans da çıkartılıyor" dedi. Gereksiz çağrılardan dert yanan Koçak, "Maaşını çekmek isteyen teyzeler, evine yemek isteyenler, 'karnım ağrıyor, dişim ağrıyor ne yapayım' diyenler. 'Köpeğim hastalandı, köpeğimi tuvalete götürmek istiyorum ne yapabilirim' gibi bir sürü gereksiz çağrılarla karşılaştık. Bu çağrılar tıkanıklığa yol açtı. Trafik kazaları, kalp krizleri, elektrik çarpması, yüksekten düşme ve intihar gibi acil vakaların bize ulaşımını geciktirdi. İnsanlarımızın bize ulaşamadığı durumlar çok oldu" diye konuştu. Vatandaşa çağrıda bulunan Koçak, "Her şey için lütfen 112'yi aramayın. Eğer ki gerçekten sağlıkla ilgili ciddi probleminiz varsa ambulans ihtiyacınız varsa o zaman 112'yi arayın" dedi.

DHA

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