HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Pes' dedirten olay! Hastanede ölen kişinin cebinden parasını çalan kişi bakın kim çıktı

'Pes' dedirten olay! Hastanede ölen kişinin cebinden parasını çalan kişi bakın kim çıktı

13.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın (30) yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Pes' dedirten olay! Hastanede ölen kişinin cebinden parasını çalan kişi bakın kim çıktı

Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

e25898021d6feae53567b17f9515ad12

PARA MÜDÜRÜN EVİNDE BULUNDU

Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.

KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDI

Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Mezarlıkta panik! İnsan cesedi zannedildi bakın ne çıktıMezarlıkta panik! İnsan cesedi zannedildi bakın ne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Bir acı haber daha! Cansız bedeni bulundu

Bir acı haber daha! Cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.