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'Pes' dedirten olay! Maça gider gibi... Aralarında lider bile seçip lakabını koydular: 'Kaptan Alex'

10.05.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yaşanan 'pes' dedirten olayda, 6 kişiden oluşan hırsız grubu, bir oto galeriye girerek içerisinde 70 bin TL nakit para bulunan çelik kasa ve 2 LCD TV'yi çaldı. Kısa sürede yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızların çelik kasayı götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, şüphelilerin kendi aralarında olayı gerçekleştirmeden önce maça gider gibi kaptan seçerek 'Kaptan Alex' lakabını koydukları öğrenildi.

'Pes' dedirten olay! Maça gider gibi... Aralarında lider bile seçip lakabını koydular: 'Kaptan Alex'

Hırsızlık olayı, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D.’ye ait oto galerinin arka kapısından içeri giren 6 şüpheli, iş yerine ait, içerisinde 70 bin TL’nin bulunduğu çelik kasa ile 2 LCD TV, monitör ve güvenlik kameralarının bağlı olduğu kasayı alıp kaçtı.

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Sabah iş yerini açan esnaf, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin G.A., B.S., T.A., M.G., L.B. ve A.T. olduğunu belirledi.

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Ekipler, 5 şüpheliyi kısa sürede adreslerini belirleyip yakalarken, henüz yakalanamayan diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., B.S., T.A., M.G. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hırsızlık sonrası şüphelilerin çelik kasayı taşıma anlarıysa güvenli kamerasına yansıdı.

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ARALARINDA KAPTAN SEÇMİŞLER: 'KAPTAN ALEX'

Öte yandan, hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık olayı öncesinde aralarında bir kaptan seçtiği ortaya çıktı. Şüphelilerden A.T.’ye 'Kaptan Alex' lakabını koyan grubun, olay yerine geldikleri otomobilin ön kaputunun sol kenarına kaptanlık pazu bandı olarak Türk bayrağı amblemi yapıştırdığı belirtildi.

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

İşletme çalışanı bir genç, hırsızlık olayından çalınan çelik kasayı nasıl taşıdıklarına anlam veremediğini söyledi. Çalışan, “En çok şaşırdığımız konu, 90 santim yüksekliğinde, 50 santim genişliğinde bir kasayı 2 kişinin götürmesi oldu. Bayağı efor sarf etmişler, çok şaşırdım. Şahısları yakalayan emniyet ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık

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