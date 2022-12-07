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‘Pes’ dedirtti! Detaylar çıktıkça duyan inanamıyor! ‘2,5 milyon TL’lik aracımı kaptırdım’

07.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ‘tosuncuk’ skandalındaki detaylar pes dedirtti. Samsun ve Konya’da faaliyet gösterdikleri öğrenilen 2 kardeşin tuzağına düşen bir mağdur daha başına gelenleri anlattı. 300 milyon TL'lik vurgunda tuzağa düştüğünü belirten kişi yaptığı açıklamada “2,5 milyon TL’lik aracımı kaptırdım. Samsun’dan, Konya’dan, İstanbul’dan çok mağdur var” dedi.

‘Pes’ dedirtti! Detaylar çıktıkça duyan inanamıyor! ‘2,5 milyon TL’lik aracımı kaptırdım’

Tek tek tuzağa düşürüp milyonlara el koydular! Samsun ve Konya’da faaliyet gösteren 2 erkek kardeşin oluşturduğu ve aralarında kamu bankası çalışanı akrabalarının da bulunduğu 300 milyon TL'lik yeni ‘saadet zinciri’ vurgunu mağduru, “2,5 milyon TL’lik aracımı kaptırdım. Samsun’dan, Konya’dan, İstanbul’dan birçok mağdur var” dedi.

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun, Konya’ ve İstanbul’da faaliyet gösteren 2 erkek kardeş, birçok kişiyi yurt dışında borsada yazılım yaptıkları ve kar payı verdikleri vaadiyle ağlarına düşürdü. Samsun Barosu’na kayıtlı Avukat Berivan Yaralı, ilk etapta 25 mağdurun şikayet dilekçelerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. Savcı daha sonra 3 mağdurun şikayet dilekçesini daha dava dosyasına ekledi.

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Mağdurların çoğunun kamu görevlisi olduğu ve saadet zinciri sisteminin içerisinde zanlılar E.P. ve E.P. kardeşlerin kamu bankasında çalışan anne ve eşinin de yer aldığı iddia edilen saadet zincirinde 300 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü. Söz konusu vurgunda 2,5 milyon TL’lik arabasını kaybeden ve sadece 350 bin TL’sini geri alabilen ismini vermek istemeyen bir mağdur, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna açıklamada bulundu.

“2,5 MİLYON TL’LİK ARACIMI KAPTIRDIM, DAHA BÜYÜK YATIRIM YAPANLAR DA VAR”

Dolandırıcılık çetesine 2,5 milyon TL’lik arabasını kaybettiğini ifade eden mağdur, “Bu çeteyle bir arkadaş sayesinde tanıştık. Tanışmaz olaydık. 1 sene zarfında güven ortamı oluşturup, içimize girdiler. Biz bu insanların gerçek yüzünü daha sonra öğrendik. İnsanlardan yatırım amaçlı paralar alıp, belli faiz oranında paraların dönüşünü yapıyorlardı. Bu şekilde olduklarını bilsek aracımızı kaptırmazdık. Yine de Allah ıslah etsin diyorum. Ben bu dolandırıcılara 2,5 milyon TL değerinde bir aracımı kaptırdım. Bizlere sadece 350 bin TL bir ödeme yapmışlardı. Geri kalan paramızı alamadık. Güvene dayalı bir iş yaptık ama demek ki insanlara güvenilmemesi gerekiyormuş. Bunu bu yaşımızda bir kez daha öğrendik. Hukuka ve güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Diğer mağdurlardan çok büyük yatırım yapanlar da var. 3 milyon TL, 6 milyon TL yatırım yapan mağdurlar var. Samsun’dan, Konya’dan İstanbul’dan birçok mağdur var. Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadım. Bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.

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6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Konu hakkında savcı tarafından 2022/41594 nolu birleştirilmiş soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheliler E.P, eşi A.P. ile akrabaları E.P, E.P, İ.P. ve T.P. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Samsun dolandırıcı tosuncuk

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