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  4. Peş peşe kötü haberler! İspanya'da ölü sayısı 13 bin 798'e ulaştı, İran'da 11 vekil koronavirüse yakalandı

Peş peşe kötü haberler! İspanya'da ölü sayısı 13 bin 798'e ulaştı, İran'da 11 vekil koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte 743 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı 13 bin 798'e ulaştı. İran'da da 11 milletvekilinin daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken, ölü sayısı da 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

Peş peşe kötü haberler! İspanya'da ölü sayısı 13 bin 798'e ulaştı, İran'da 11 vekil koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının hızla yayıldığı İspanya’da koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ölü sayısı 13 bin 798’e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısı 140 bin 510’a ulaştı.

İRAN'DA 11 VEKİL DAHA VİRÜSE YAKALANDI

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.

SON 24 SAATTE 133 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İran'da 3 bin 872 kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.

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