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Pet şişeler çöp olmasın! Sürdürülebilir bir yaşam için pet şişeleri değerlendirme yolları...

18.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sıkça kullanılan pet şişeleri çöpe atmaya son! Oldukça eğlenceli pet şişe değerlendirme yolları sayesinde hem tasarruf edecek hem daha az plastik ziyan ederek çevreye zarar vermeyeceksiniz. Ayrıca bunu yaparken keyifli vakit geçireceksiniz! Doğaya yardım etmeye ve daha çok para biriktirmeye hazır mısınız? İşte karşınızda pet şişeleri değerlendirme yolları...

Pet şişeler çöp olmasın! Sürdürülebilir bir yaşam için pet şişeleri değerlendirme yolları...

Plastik içerikli ürünler ve özellikle pet şişeler, kullanım kolaylığı sağladıkları için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Su ihtiyacını gidermede, gazlı içeceklerin ve meyve sularının korunmasında vazgeçilmez olan pet şişeleri artık işiniz bittiğinde atmayacak, onları yaratıcı fikirlerinizin başrolü yapacaksınız! Oldukça şık ve havalı ürünler tasarlayabileceğiniz pet şişe değerlendirme yolları karşınızda...

PET ŞİŞELER İLE YENİ DEPOLAMA ALANLARI KAZANIN!

İşiniz bittiğinde pet şişeleri kolaylıkla küçük depolama alanlarına çevirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şişeyi amacınıza uygun bir boyuta getirmek için maket bıçağı veya makas kullanarak kesmek. Kestiğiniz yerlerin üzerinden bir çakmak yardımıyla hafifçe yakarsanız kullanmak istediğiniz zaman elleriniz zarar görmez. Farklı şekil ve boyutlardaki pet şişeler, sizlere bambaşka saklama alanları oluşturmak için fikir verebilir. İstediğiniz gibi şekillendirerek, çeşitli boyama ve süsleme işlemlerinden geçirerek alanınızı özgünleştirebilir, tatlı tasarımlar yaratabilirsiniz. Yiyeceklerinizi, takılarınızı, düğme, ataç, zımba teli, çivi gibi küçük boyutlu birçok eşyanızı rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bu sayede evinizdeki organizer ihtiyacını giderebilirsiniz.

PLASTİKTEN HAVALI VE DEKORATİF SAKSILARA!

Pet şişeleri dönüştürerek evinizin havasını değiştirmeniz mümkün. Şişenin boyutuna göre farklı saksı tasarımları gerçekleştirebilirsiniz.

  • Şişeyi yan tutun ve orta kısmında istediğiniz boyutta bir dikdörtgen oluşturacak şekilde kesin.

  • Bu boşluğun içine toprak doldurun ve çiçeğinizi oluşturduğunuz dikdörtgenden çıkacak şekilde güzelce yerleştirin.

  • Şişeyi favori renginize boyayarak havalı hale getirin.

  • Artık bahçenizde ya da evinizin en değerli köşesinde yerini almaya hazır!

PET ŞİŞE KALEMLİK!

Yeni bir kalemliğe ihtiyacınız varsa ya da eski kalemliğinizden sıkıldıysanız bu yöntem tam size göre!

  • Öncelikle aynı ebatta iki pet şişenin baş kısımlarını kesin. Kestiğiniz parçaların gövde kısımlarını kullanacaksınız. Bu aşamada şişeyi kalemlerinizin sığacağı boyutta kesmeniz önemli.

  • Bu parçalardan birinin ağız kısmına istediğiniz renkte bir fermuar yapıştırın.

  • Daha sonra fermuarı açarak diğer ucunu da öteki pet şişeye yapıştırın.

  • En son ve en zevkli aşaması olarak istediğiniz gibi boyayın ve süsleyin. Kalemliğiniz hazır!

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