HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. PETA ortaya çıkardı! Maymunların penisine elektorşok veriliyor

PETA ortaya çıkardı! Maymunların penisine elektorşok veriliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

İddialara göre Amerika’da bir araştırma merkezinde maymunların penisini elektroşok verilerek boşalmaları sağlanıyor.

PETA ortaya çıkardı! Maymunların penisine elektorşok veriliyor

Hayvan hakları savunucusu PETA, çalışanlarından birini Wisconsin Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nde altı ay süresince gizli görev için görevlendirdi.

1

Wiscons-Madison Üniversitesi’ndeki tesiste 2 bin maymun üzerinde gerçekleştirilen tedavileri inceleyen PETA hayvanların çelik kafeslerde ve penceresiz odalarda tutulduğunu bildirdi.

PETA’nın raporunda “Çalışanlar bazı maymunların sperm donörü olduğunu ima ettiler. Maymunlara metal tasmalar takılıyor ve çalışanlar maymunları boyunlarındaki tasmalardan metal direkler kullanarak yakalıyor. Ardından koltuğa bağlanan maymunların penisine boşalana kadar elektroşok veriliyor” sözleri yer aldı.

2

Ayrıca PETA tarafındanZika ve HIV benzeri maymun immün yetmezlik virüsü ile enfekte olmuş maymunların yetiştirilmesi gibi deneylerin yapıldığı iddia edildi.

Laboratuvar gözetmenlerinden biri, denek olarak tutulan maymunlara koronavirüs bulaştırmaya çalıştıklarını, ancak bu girişimin hiçbir bulguya yol açmadığını söyledi.

PETA ise bebek makakların bilişsel testler için aç bırakıldığını, arkadaşlarından ayrılarak durmadan ağladıklarını raporda belirtti.

3

Bu koşulların sonucu olarak uyumsuz türlerin sıkışık bir alanda birlikte yaşamaya zorlanması neticesinde hayvanların saldırganlaştığını iddia eden PETA raporuna göre, stresli yetişkin bir makak tarafından saldırıya uğrayan bebek maymunun yüzünde derin ve ağrılı kesikler oluştu.

Başka bir maymunda ise aynı kafeste kaldığı başka bir maymunla kavga ederek kulağını kaybettiği, bir diğer maymunun ise can sıkıntısıyla kendisini bacağından ağır şekilde sakatladığı bildirildi.

Raporda makakların genel yaşamıyla ilgili “Makaklar büyük aile gruplarında yaşayan, bebeklerinin gözlerine sevgiyle bakan, onları öpen sadık ve koruyucu annelerdir. Ancak söz konusu merkezde hamile maymunlar kafeslerde yalnız doğum yapmaya zorlandı ve bebekleri ellerinden alındı” bilgisi yer alıyor.

4

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından kurulan ve finanse edilen yedi büyük primat merkezinden biri olan Wisconsin Ulusal Primat Araştırma Merkezi, dünyanın en büyük primat laboratuvarlarından biri.

PETA raporunda son olarak Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin hayvan zulmü suçlamaları nedeniyle Nisan 2020’de 74.000 dolar para cezasına çarptırıldı.
PETA, tesisteki hayvanların temel bakımdan mahrum olduğunu belirterek, merkezin kapatılması çağrısında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Bu parkta yere atılan çöpler sahiplerine geri gönderilecekBu parkta yere atılan çöpler sahiplerine geri gönderilecek
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
İsviçre maymunlara 'temel hak' verilmesi için referanduma gidiyor
İsviçre maymunlara 'temel hak' verilmesi için referanduma gidiyor
Çin’de sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlanan köpeğin gözyaşları kamerada!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Parkta yere atılan çöpler sahiplerine geri gönderilecek
Bu parkta yere atılan çöpler sahiplerine geri gönderilecek
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı
Trump’ı seçim paniği sarmaya başladı: Sonuçlar asla doğru belirlenemeyecek
Trump’ı seçim paniği sarmaya başladı!
Sally Kasırgasının vurduğu Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
Sally Kasırgasının vurduğu Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.