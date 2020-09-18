PETA ortaya çıkardı! Maymunların penisine elektorşok veriliyor

Laboratuvar gözetmenlerinden biri, denek olarak tutulan maymunlara koronavirüs bulaştırmaya çalıştıklarını, ancak bu girişimin hiçbir bulguya yol açmadığını söyledi.

Ayrıca PETA tarafındanZika ve HIV benzeri maymun immün yetmezlik virüsü ile enfekte olmuş maymunların yetiştirilmesi gibi deneylerin yapıldığı iddia edildi.

PETA’nın raporunda “Çalışanlar bazı maymunların sperm donörü olduğunu ima ettiler. Maymunlara metal tasmalar takılıyor ve çalışanlar maymunları boyunlarındaki tasmalardan metal direkler kullanarak yakalıyor. Ardından koltuğa bağlanan maymunların penisine boşalana kadar elektroşok veriliyor” sözleri yer aldı.

Bu koşulların sonucu olarak uyumsuz türlerin sıkışık bir alanda birlikte yaşamaya zorlanması neticesinde hayvanların saldırganlaştığını iddia eden PETA raporuna göre, stresli yetişkin bir makak tarafından saldırıya uğrayan bebek maymunun yüzünde derin ve ağrılı kesikler oluştu.

Başka bir maymunda ise aynı kafeste kaldığı başka bir maymunla kavga ederek kulağını kaybettiği, bir diğer maymunun ise can sıkıntısıyla kendisini bacağından ağır şekilde sakatladığı bildirildi.

Raporda makakların genel yaşamıyla ilgili “Makaklar büyük aile gruplarında yaşayan, bebeklerinin gözlerine sevgiyle bakan, onları öpen sadık ve koruyucu annelerdir. Ancak söz konusu merkezde hamile maymunlar kafeslerde yalnız doğum yapmaya zorlandı ve bebekleri ellerinden alındı” bilgisi yer alıyor.

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından kurulan ve finanse edilen yedi büyük primat merkezinden biri olan Wisconsin Ulusal Primat Araştırma Merkezi, dünyanın en büyük primat laboratuvarlarından biri.

PETA raporunda son olarak Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin hayvan zulmü suçlamaları nedeniyle Nisan 2020’de 74.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

PETA, tesisteki hayvanların temel bakımdan mahrum olduğunu belirterek, merkezin kapatılması çağrısında bulundu.



