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Peugeot'dan sıfır faizli ticari araç kampanyası

09.07.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot, ticari araç ailesinde temmuz ayına özel sıfır faizli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte Peugeot'nun ticari araç kampanyası.

Peugeot'dan sıfır faizli ticari araç kampanyası

Ay boyunca, Peugeot hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bu kapsamda, Zenith cam tavan ile gelen Peugeot Rifter’a 80.000 TL için 15 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz veya 50.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

Peugeot ticari araç ailesi

Peugeot alacaklara müjdePeugeot alacaklara müjde

PEUGEOT TİCARİ ARAÇLAR NELER SUNUYOR?

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyasıPeugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası

Peugeot Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

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