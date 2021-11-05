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  4. Pfizer'den koronavirüs ilacı: Ölüm oranını yüzde 90 azaltıyor

Pfizer'den koronavirüs ilacı: Ölüm oranını yüzde 90 azaltıyor

05.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer tarafından geliştirilen yeni bir ilaç, COVID-19 kaynaklı ölümlere ve hastaneye yatışa neredeyse son verme imkanı sunuyor. Paxlovid adı verilen antiviral tedavinin COVID-19'dan ölümlerin neredeyse yüzde 90'ını önleyebileceği öngörülüyor.

Pfizer'den koronavirüs ilacı: Ölüm oranını yüzde 90 azaltıyor

Pfizer, yıl sonuna kadar beş gün boyunca günde iki kez verilen hapla ilgili iki çalışmayı daha tamamlamayı planlıyor. Covid-19'a karşı Biontech ile birlikte aşı üreten Pfizer, yeni ve eski iki antiviral ilaçla birleşik tedaviye dair araştırma sonuçlarını da açıkladı.

Pfizer'in açıklamasına göre deney aşamasındaki yeni bir hapı içeren tedavi, koronavirüsü ağır geçirme riski taşıyan yetişkinler için hastaneye yatış veya ölüm olasılığını neredeyse yüzde 90 oranında azaltıyor.

Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.

GÜNDE İKİ KEZ İÇİLECEK

Pfizer'in açıklamasına göre deney katılımcılarına yeni hap ile piyasada olan antiviral ilaç ritonavir birlikte verildi. Paxlovid adı verilecek bu bileşik tedavide, hap günde iki kez içilecek.

Düzenleyici kurumlardan izin aldığı varsayıldığında, tedavinin ne kadara mal olacağı veya kaç dozun hızla kullanıma sunulabileceği ise henüz net değil.

AŞININ YERİNİ ALMAYACAK

Uzmanlar, bu hapların Covid-19 ile hastaneye yatış riskini azaltmanın açık ara en güvenli ve en etkili yolu olan aşının yerini almadığını, ancak özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde fark yaratabileceğini vurguluyor. Veya aşıların bulunmadığı bölgelerde.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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