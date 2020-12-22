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Pfizer ve Moderna'dan aşılara mutasyon testi

22.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Pfizer ve Moderna'dan aşılara mutasyon testi

Dünya genelinde İngiltere'deki koronavirüsü mutasyonu nedeniyle endişeye sürüklenirken, Pfizer/ BioNTech ve Moderna geliştirdikleri aşıların mutasyona uğramış hali üzerindeki etkisini test ettiği belirtildi. İki firma da testlerin başarılı geçtiğini açıkladı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı. Pfizer/ BioNTech ve ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdikleri aşıların mutasyona uğramış hali üzerindeki etkisini test ettiği belirtildi.

UĞUR ŞAHİN: 20 VİRÜS VARYANTI ÜZERİNDE DENENDİ

Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech isimli biyoteknoloji firmasında koronavirüse karşı aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, kullanılmaya başlanan aşının virüsün mutasyona uğramış haline karşı da son derece etkin olduğunu söyledi. Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi. Şahin, Alman basınına yaptığı açıklamada, “Aşıyı çeşitli mutasyonlarla birlikte, yaklaşık 20 virüs varyantına karşı test ettik. Aşı, ürettiği bağışıklık tepkisi ile hepsinde bütün virüs türlerini etkisiz hale getirdi” dedi.

MODERNA: YENİ VARYANTLARA KARŞI KORUYUCU OLMASINI BEKLİYORUZ

Moderna tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadarki verilere dayanarak, Moderna aşısının İngiltere'de yakın zamanda tanımlanan varyantlara karşı koruyucu olmasını bekliyoruz; bu beklentiyi doğrulamak için önümüzdeki haftalarda ek testler gerçekleştireceğiz" ifadesi yer aldı.

CNN’de yer alan habere göre, her iki şirket de aşılarının virüsün diğer varyasyonlarına karşı işe yaradığını söyledi. Bazı uzmanlar bu mutasyonun öneminden emin olmadıklarını belirtirken, Kanada da dahil olmak üzere birçok ülke, İngiltere'den gelen yolculara kısıtlamalar getirdi.

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