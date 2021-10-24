Picasso’nun 11 eserinin satışı 110 milyon doları aştı

İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait 11 eser ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenen bir açık arttırmada satışa sunuldu. Dün yapılan açık artırmada 11 eserin satışı 110 milyon doları aştı. Açık arttırmada, 1973 yılında hayatını kaybeden ressamın 9 tablo, 2 seramik eser yer aldı.

Pablo Picasso'nun Fransız modeli ve sevgilisi Marie-Thérse Walter’i resmettiği Kırmızı-Turuncu Şapkalı Kadın tablosu 40.5 milyon dolara satılarak en pahalı eser oldu. Eserin 20-30 milyon dolara satılması bekleniyor. Koleksiyon, ünlü ressama ait en az 50 yıllık sanat hayatını kapsıyor.

Kaynak: İHA

