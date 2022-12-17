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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a konser arasında saldırı! MS hastası müzisyen yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

17.12.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konser vermek için Ankara'ya giden Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, ayağına bastığını iddia eden bir kişinin saldırısına uğradı. Konser verdiği mekanın önünde yaşanan yumruklu saldırı sonucu ağır yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Saldırgan gözaltına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Grubun gitaristi Doğa Usta da Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu ve saldırı nedeniyle hastalığın da tetiklendiğini söyledi.

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a konser arasında saldırı! MS hastası müzisyen yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Emir Yaşar, Doğa Usta, Ahmet Çilingir, Muzaffer Doğan ve Mehmet Dudarık’tan oluşan rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı.

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BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YERE DÜŞTÜ, DEFALARCA YUMRUKLANDI

Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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"MEHMET MS HASTASI"

Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor.

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Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi.

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Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü. Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Müzisyen saldırı

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