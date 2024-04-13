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  4. Pikachu kaskıyla geldi... Kıskıvrak yakalandı! Zemindeki kabarıklık ekipleri harekete geçirdi

Pikachu kaskıyla geldi... Kıskıvrak yakalandı! Zemindeki kabarıklık ekipleri harekete geçirdi

13.04.2024 15:34
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Sultanbeyli’de ormanlık alanda dron ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede dron ile çalışma yapan polis ekipleri, pikachu kasklı motosikletliyi, gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suç üstü yakaladı. Motosikletli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pikachu kaskıyla geldi... Kıskıvrak yakalandı! Zemindeki kabarıklık ekipleri harekete geçirdi

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilerek deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı. 6 Mart 2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen denetim uçuşunda ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirleyen ekipler inceleme başlattı. Belirlenen bölgede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

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PİKACHU KASKLI UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında gerekli çevre güvenliği alınarak belirlenen noktada şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik tedbir alındı. Bir süre sonra pikachu kasklı bir motosikletlinin alana geldiği görüldü. Ağaçlık alandaki uyuşturucuları çantasına dolduran şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada kimlik bilgileri belirlenen M.Ç.’nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 TL nakit para ve 1 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

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Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 7 Mart 2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (İHA)

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bc5f2c99-4e12-45ad-99a1-86662868d4feBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu pikachu
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