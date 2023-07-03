Piknik yapıyorlardı! Bir anda sular yükselince... İhbar üzerine ekipler harekete geçti

112 ihbar hattına gelen Manavgat Irmağında mahsur kalan insanlar olduğu ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibini harekete geçirdi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Verilen adrese araç yolu olmaması nedeniyle güçlükle ulaşan ekipler, piknik yapmak amacıyla Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkiinde Manavgat Irmağı üzerinde bulunan adacığa giden ve suyun yükselmesi sonucu mahsur kalanları kurtarmak için çevredeki vatandaşların da yardımıyla kıyıdan, kadınların bulunduğu yere ipli hat serdikten sonra mahsur kalanları tahliye etti. (İHA)

