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Pil canavarı Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı belli oldu. Samsung'un geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı ve ''pilin telefonu var'' dedirten 7000 mAh pile sahip Samsung Galaxy M51, Samsung Türkiye'nin resmi internet mağazasında ön siparişe açıldı. Peki Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı ne kadar?

Pil canavarı Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı açıklandı!

Samsung Galaxy M51, Samsung için özel bir telefon. Zira, 7000 mAh pile sahip olan Galaxy M51, Samsung'un bu zamana kadar ürettiği en yüksek kapasiteli pile sahip telefonu. Önce sızıntılarda dile getirilen daha sonra ise Samsung tarafından resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy M51, şimdi ise Türkiye'de de satışa açılmış gibi görünüyor.

SAMSUGN GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Samsung Galaxy M51'in özelliklerini hatırlayalım. Samsung Galaxy M51 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranla geliyor. Kalbinde Snapdragon 730G işlemcisi, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan Samsung Galaxy M51, parmak izi sensörünü ise ekranın altında değil yan tarafında saklıyor. Telefonun pili 25W hızlı şarj desteğine sahip böylece 7000 mAh değerindeki pil hızlı bir şekilde doldurulabiliyor.

Samsung Galaxy M51 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M51'in arka kameraları ise 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik kamerası + 5 MP makro kamera olarak sıralanıyorken, ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeyi mümkün kılıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M51'İN TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy M51 Türkiye fiyatı, Samsung Türkiye'nin resmi sitesinde göründü. 7000 mAh pile sahip telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Samsung Türkiye'nin internet mağazasında 3799 TL'den satışa açıldı. Samsung'un ön siparişe özel olarak Samsung Galaxy M51 alanlara Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye ettiğini belirtelim.

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