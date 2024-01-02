Pilates eğitmeniyle ilişkiye başladı, küçük kızını uyutmayıp taciz etti! İğrenç taciz iddiasında ses kayıtları anneyi ele verdi: Yatakta her şeye şahit olmuş

2019'da avukat eşinden boşanan pilates hocası M.P. (53) daha sonra pilates eğitimi verdiği öğrencisi Y.P. ile ilişki yaşamaya, Y.P. de M.P.'nin evinde kalmaya başladı. İğrenç iddianın meydana geldiği 2022'de bir gece yarısına doğru eve alkollü gelen Y. P., M.P.'nin 13 yaşındaki kızını önce sabaha dek uyumasına engel oldu, sonra annesiyle yatakta yan yana yatan kızı taciz etti. Hem anne M.P.'nin hem de Y.P.'nin hapsi isteniyor!

ÖĞRENCİSİ EVİNDE KALMAYA BAŞLADI

M. P., avukat S. A. ile boşandıktan sonra iki çocuğunun velayeti kendisinde kaldı. Halk TV'nin aktardığı detaylara göre; evinin bir odasında fitness ve pilates eğitimleri veren M. P.’nin öğrencilerinden biri de Y. P. (42) oldu. Bir süre devam eden dersler sonrası, ikili arasında duygusal bir yakınlık baş gösterdi. Y. P. bir süre sonra, pilates dersleri almak için geldiği evde kalmaya başladı. M. P.’nin, olay tarihinde biri 10, diğeri 13 yaşında olan iki çocuğu ise anneleri ile Y. P. arasındaki ilişkinin farkına vardı. İki çocuk annelerine, bu kişinin evlerine gelmesini istemediklerini söyledi.

ANNESİYLE AYNI YATAKTAKİ KIZI TACİZ ETTİ

15 Ocak 2022 gecesi saat 23.00 gibi, Y. P., iddiaya göre alkollü bir şekilde M. P.’nin evine geldi. 13 yaşındaki kız çocuğu G. I. A., ile bu kişi arasında gerilimli bir konuşma geçti. Küçük kız, uyumak istese de iddiaya göre bu kişi kendisine engel oldu. Sabaha doğru annesinin de olduğu yatağa giren küçük kız, kısa süre sonra dehşeti yaşadı. Dosyaya göre, M. P.’nin de yatakta olduğu esnada Y. P. de yatağa geldi ve küçük kızın çeşitli yerlerine dokundu. G. I. A.’nın tepki göstermesi üzerine bu kişi odadan çıktı.

KÜÇÜK KIZ BABASINA ANLATTI

Başında geçenleri sınıf arkadaşlarına da anlatan G. I. A., okulların tatile girmesi ile birlikte durumu avukat babası S. A.’ya anlattı. Avukat baba, çocuğunun yaşadıklarını öğrenir öğrenmez suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte G. I. A. ve kardeşi Ç. A.’nın da ifadeleri alındı.

SES KAYITLARI 'PES' DEDİRTTİ

Dava dosyasına giren bir dizi ses kaydı ise anne M.P.’nin de yaşananların tanığı olduğu anlaşıldı. Kayda göre anne P., kızına tacizden şikayetçi olması halinde kendisinin de cezaevine gireceğini söylüyor.

Anne P., kızına yönelik “Sadece şunu diyemedim. Yanımızda yattı diyemedim. Onu söylesem ben tacizden hapiste yatarım” ifadelerini kullanıyor. Anne P., küçük çocuğa da, olayın davayı dönüşmesi halinde kendisinin de siciline işleyeceğini söylüyor. G. I. A., annesine “Taciz edilmek benim suçum değil ki” yanıtını veriyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yürütülen soruşturma sonrası M. P. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçlaması ile dava açıldı. 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen madde kapsamında İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz sanık Y. P., ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

BABA, İKİ ÇOCUĞU DA YANINA ALDI

Y. P. hakkında açılan davanın yanı sıra anne M. P. hakkında ise “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan ayrı bir dava açıldı. M. P.’nin de 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Olaydan sonra, iki çocuğunu da yanına alan baba S. A., ise velayetin iptali dava açtı.