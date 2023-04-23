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Pilotaj eğitiminde feci kaza! Yamaç paraşütü denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

23.04.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde tandem (ikili) pilotaj eğitim uçuşu korkunç bir kazayla sonlandı. Uçuş sırasında yamaç paraşütü denize düştü. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan kursiyerden Gülsüm Çelik (40) hayatını kaybetti, Sümeyye Al (26) ise yaralandı. İşte detaylar...

Pilotaj eğitiminde feci kaza! Yamaç paraşütü denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yamaç paraşütü eğitimi alan Sümeyye Al ile Gülsüm Çelik, bitirme sınavı için öğle saatlerinde Yassı Tepe'den ikili atlayış yaptı. Sümeyye Al’ın kullandığı paraşüt, denizin üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Çelik ile Al, metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde paraşüte dolanan ikili, ardından bekleyen bota alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülsüm Çelik hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Sümeyye Al'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'TİCARİ BİR FAALİYET DEĞİL; KONTROL UÇUŞU'

Türk Hava Kurumu (THK) pilot eğitmeni Ergun Ulu, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizi derinden üzen acı bir olay yaşandı. Türk Hava Kurumu üzerinden açılan T1 kursumuzda tandem pilotaj öğrencilerimiz olan Sümeyye ile Gülsüm uçuşu esnasında bir kaza gerçekleşmiştir. Uçuşta Sümeyye Al pilot ve Gülsüm Çelik yolcu olarak bulunmakta olup, acil durumların simüle edilmesi esnasında pilot kontrolünü kaybetmiş ve hızla irtifa kaybedilerek sert bir şekilde denize spiral manevrası ile düşmüşlerdir. Olay neticesinde bot ile ivedi şekilde kazazedeler sudan çıkarılarak ilk yardım müdahaleleri sudan çıkarıldığı anda botta yapılmaya başlanmıştır. Pilot kursiyer Sümeyye Al olayı yaralanarak atlatmışken yolcu kursiyer Gülsüm Çelik hayatını kaybetmiştir. Öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al, tek başına uçuş lisanslarını almış olup, tandem yamaç paraşütü için eğitimi sonunda kontrol sınavında bu acı olay yaşamıştır. Kazaya konu uçuş ticari bir faaliyet olmayıp, kontrol uçuşudur. Ekstrem bir spor olan yamaç paraşütünde risklerin en aza indirgenmesi için azami özen ve bilinçle hareket edilerek gerekli tüm güvenlik tedbirleri tarafımızca alınmış olmasına rağmen maalesef ki bu sonuç gerçekleşmiştir. Alanya gibi yılda 50 bin civarında uçuş yapılan bir bölgede 25 yıllık dönemde ilk defa böyle bir olayla karşılaşmış olmak bile herkes için oldukça üzücüdür. Tüm yamaç paraşütü camiası adına yaralıya acil şifalar, müteveffaya ise Allah'tan rahmet ile kederli ailesine ve yakınlarına da başlığı ve sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

(DHA)

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antalya Pilotaj yamaç paraşütü

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